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Трехлетний ребенок погиб, десятилетний госпитализирован. По факту ДТП в Вилейском районе возбуждено уголовное дело
04.06.2018 14:12 — Разное | Беларусь Сегодня
Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног
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Кроме того, следователи обращаются с просьбой к гражданам, имеющим значимую информацию и записи видеорегистраторов с места ДТП, обратиться в Вилейский районный отдел СК по адресу: Вилейка, улица 1 Мая, 52, или по одному из следующих телефонов: 8 (01771) 5-30-74, 8 (01771) 5-60-83.
По предварительной информации, 35-летняя минчанка ехала на личном Ford в направлении Минска по автодороге Ушачи - Вилейка и возле деревни Жары не справилась с управлением. В результате машина съехала в кювет и ударилась в дерево. Инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Миноблисполкома Сергей Чеботарев, к котором обратился корреспондент sb.by, дополнил:
– Трехлетний сын женщины-водителя, находившийся на заднем сидении в детском кресле, погиб. А десятилетний ребенок в больнице. Мать мальчиков от госпитализации отказалась. По предварительной информации, 10-летний мальчик ехал на заднем сидении. Однако затем перебрался на переднее, пристегнулся и попытался подключить зарядное устройство мобильного телефона к прикуривателю. У него это не выходило. И тогда ему начала помогать мать, в результате отвлекшаяся от управления и потерявшая контроль за безопасным движением автомобиля.
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Трехлетний ребенок погиб, десятилетний госпитализирован. По факту ДТП в Вилейском районе возбуждено уголовное дело
Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног сообщила, что следователи с участием эксперта и сотрудников ГАИ провели осмотр места...
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