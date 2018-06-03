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Трехлетний ребенок погиб, десятилетний госпитализирован. По факту ДТП в Вилейском районе возбуждено уголовное дело

04.06.2018 14:12 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног сообщила, что следователи с участием эксперта и сотрудников ГАИ провели осмотр места аварии, зафиксирована обстановка, изъяты фрагменты и предметы. С целью определения скоростного режима, технического состояния авто и иных обстоятельств назначены судебно-медицинские, автотехнические экспертизы, производство которых поручено УГКСЭ по Минской области. 

Фото: СК

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Кроме того, следователи обращаются с просьбой к гражданам, имеющим значимую информацию и записи видеорегистраторов с места ДТП, обратиться в Вилейский районный отдел СК по адресу: Вилейка, улица 1 Мая, 52, или по одному из следующих телефонов: 8 (01771) 5-30-74, 8 (01771) 5-60-83.

По предварительной информации, 35-летняя минчанка ехала на личном Ford в направлении Минска по автодороге Ушачи - Вилейка и возле деревни Жары не справилась с управлением. В результате машина съехала в кювет и ударилась в дерево. Инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Миноблисполкома Сергей Чеботарев, к котором обратился корреспондент sb.by, дополнил: 

– Трехлетний сын женщины-водителя, находившийся на заднем сидении в детском кресле, погиб. А десятилетний ребенок в больнице. Мать мальчиков от госпитализации отказалась. По предварительной информации, 10-летний мальчик ехал на заднем сидении. Однако затем перебрался на переднее, пристегнулся и попытался подключить зарядное устройство мобильного телефона к прикуривателю. У него это не выходило. И тогда ему начала помогать мать, в результате отвлекшаяся от управления и потерявшая контроль за безопасным движением автомобиля.
 
Теги: Минск
 
 
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Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног сообщила, что следователи с участием эксперта и сотрудников ГАИ провели осмотр места...
 
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