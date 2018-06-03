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На Зыбицкой ограничат время выступления уличных музыкантов
04.06.2018 14:12 — Разное | Беларусь Сегодня
После 23.00 в заведениях общепита будет играть только фоновая музыка. Также по Зыбицкой вечером усилят патрулирование. Уже на финальном этапе находится договор между РОВД и товариществом собственников на оплату услуг охраны общественного порядка в этом месте.
Кроме этого, стало известно, где на набережной Свислочи и поблизости будет оборудована система видеонаблюдения. При необходимости информацию будут предоставлять правоохранителям.
Напомним, в Минске продолжается розыск девушки, танцевавшей на багажнике BMW на Зыбицкой. Обнародованы
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После 23.00 в заведениях общепита будет играть только фоновая музыка. Также по Зыбицкой вечером усилят патрулирование. Уже на финальном этапе ...
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