В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На Зыбицкой ограничат время выступления уличных музыкантов После 23.00 в заведениях общепита будет играть только фоновая музыка. Также по Зыбицкой вечером усилят патрулирование. Уже на финальном этапе ...

После 23.00 в заведениях общепита будет играть только фоновая музыка. Также по Зыбицкой вечером усилят патрулирование. Уже на финальном этапенаходится договор между РОВД и товариществом собственников на оплату услуг охраны общественного порядка в этом месте.Кроме этого, стало известно, где на набережной Свислочи и поблизости будет оборудована система видеонаблюдения. При необходимости информацию будут предоставлять правоохранителям.Напомним, в Минске продолжается розыск девушки, танцевавшей на багажнике BMW на Зыбицкой. Обнародованы