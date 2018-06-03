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За первые три месяца 2018 года в Европу приехали 20 тысяч беженцев

04.06.2018 14:12 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Фото: www.irishtimes.com

В своем докладе на международной конференции "Вызовы современных миграционных процессов" он отметил, что за первые три месяца текущего года в Европу приехали всего 20 тысяч нелегальных мигрантов. "Миграционные потоки сокращаются. Если в прошлом году число нелегальных переходов границы ЕС составляло 200 тысяч, то за первые три месяца текущего года эта цифра составила всего 20 тысяч", – уточнил Фербер.

Он также рассказал, что сейчас в Европу бегут люди из стран Магриба. При этом, согласно статистике, за 2017 год сексуальному насилию подверглись более 75% детей и женщин, направляющихся в страны ЕС.

 
 
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Фото: www.irishtimes.com В своем докладе на международной конференции "Вызовы современных миграционных процессов" он отметил, что за первые...
 
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