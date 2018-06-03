|
Пожар в здании ФОК в Миорах: рабочие использовали газовую горелку
04.06.2018 14:12 — Разное | Беларусь Сегодня
Выяснилось, что в тот день рабочие ДКУСП «Миорская ПМК-55» делали текущий ремонт кровли, при этом использовали газовую горелку. Подробности рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова:
– На чердаке работали 55-летний бетонщик и 51-летний плотник-бетонщик, оба жители Миорского района. Для выполнения ремонтных работ на объекте они использовали газовую горелку, подключенную к газовому баллону. В результате произошло возгорание опалубки и деревянной обрешетки с утеплителем, после чего пламя распространилось по всей площади кровли. Обнаружив возгорание, подозреваемые сообщили об этом работникам ФОК, которые вызвали МЧС и эвакуировались из здания.
В отношении двух рабочих СК возбудил уголовное дело по статье 219 УК – уничтожение имущества по неосторожности. Назначены химическая и пожарно-техническая экспертизы, которые в том числе позволят установить очаг возгорания и его причину. Сумма причиненного ущерба устанавливается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выяснилось, что в тот день рабочие ДКУСП «Миорская ПМК-55» делали текущий ремонт кровли, при этом использовали газовую горелку. Подробности рассказала...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)