В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пожар в здании ФОК в Миорах: рабочие использовали газовую горелку Выяснилось, что в тот день рабочие ДКУСП «Миорская ПМК-55» делали текущий ремонт кровли, при этом использовали газовую горелку. Подробности рассказала...

Выяснилось, что в тот день рабочие ДКУСП «Миорская ПМК-55» делали текущий ремонт кровли, при этом использовали газовую горелку. Подробности рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова:В отношении двух рабочих СК возбудил уголовное дело по статье 219 УК – уничтожение имущества по неосторожности. Назначены химическая и пожарно-техническая экспертизы, которые в том числе позволят установить очаг возгорания и его причину. Сумма причиненного ущерба устанавливается.