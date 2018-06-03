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Пожар в здании ФОК в Миорах: рабочие использовали газовую горелку

04.06.2018 14:12 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Выяснилось, что в тот день рабочие ДКУСП «Миорская ПМК-55» делали текущий ремонт кровли, при этом использовали газовую горелку. Подробности рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова:

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 – На чердаке работали 55-летний бетонщик и 51-летний плотник-бетонщик, оба жители Миорского района. Для выполнения ремонтных работ на объекте они использовали газовую горелку, подключенную к газовому баллону. В результате произошло возгорание опалубки и деревянной обрешетки с утеплителем, после чего пламя распространилось по всей площади кровли. Обнаружив возгорание, подозреваемые сообщили об этом работникам ФОК, которые вызвали МЧС и эвакуировались из здания.

В отношении двух рабочих СК возбудил уголовное дело по статье 219 УК – уничтожение имущества по неосторожности.  Назначены химическая и пожарно-техническая экспертизы, которые в том числе позволят установить очаг возгорания и его причину. Сумма причиненного ущерба устанавливается.


 
 
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Выяснилось, что в тот день рабочие ДКУСП «Миорская ПМК-55» делали текущий ремонт кровли, при этом использовали газовую горелку. Подробности рассказала...
 
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