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В Минске откроют одну из самых современных гидрометеостанций
04.06.2018 14:12 — Разное | Беларусь Сегодня
Он также отметил, что совершенствование работы Белгидромета – это одна из приоритетных задач ведомства. Есть дорожная карта стратегического развития этой службы. Выделено 25,6 млн рублей для модернизации, технического оснащения, улучшения прогнозирования погоды в республике.
- В текущем году в Уручье будет введена гидрометеорологическая станция. Это новое поколение оборудования, которое позволит охватить практически всю центральную часть страны и более точно выдавать сведения для их математической обработки и прогнозирования погодных явлений, – сказал Андрей Худык. – Кроме того, в мае уже открыты автоматические метеостанции в Лепеле и Пружанах. До конца года появятся новые станции в Гродно, Щучине, Солигорске и Полоцке. В следующем году в Витебске начнет работать доплеровский локатор. Современное оборудование поспособствует повышению точности прогнозов.
Значительное внимание уделяется и улучшению кадрового потенциала. Проводится обучение специалистов как внутри страны, так и за пределами. Изучается передовой опыт прогнозирования погодных условий.
На сегодня, по словам министра, процент оправдываемости прогноза погоды по областным центрам и Минску – 96,3%. Если брать большую территорию – 94-95%. Это достаточно высокие цифры, но в Европе – еще выше. Есть к чему стремиться.
- Мы стараемся этот показатель улучшать. Я ежедневно пристально отслеживаю те цифры, которые мне кладут на стол, их правдивость, – отметил Андрей Худык.
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Он также отметил, что совершенствование работы Белгидромета – это одна из приоритетных задач ведомства. Есть дорожная карта стратегического развития этой...
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