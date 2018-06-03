В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске откроют одну из самых современных гидрометеостанций Он также отметил, что совершенствование работы Белгидромета – это одна из приоритетных задач ведомства. Есть дорожная карта стратегического развития этой...

Он также отметил, что совершенствование работы Белгидромета – это одна из приоритетных задач ведомства. Есть дорожная карта стратегического развития этой службы. Выделено 25,6 млн рублей для модернизации, технического оснащения, улучшения прогнозирования погоды в республике., – сказал. –Значительное внимание уделяется и улучшению кадрового потенциала. Проводится обучение специалистов как внутри страны, так и за пределами. Изучается передовой опыт прогнозирования погодных условий.На сегодня, по словам министра, процент оправдываемости прогноза погоды по областным центрам и Минску – 96,3%. Если брать большую территорию – 94-95%. Это достаточно высокие цифры, но в Европе – еще выше. Есть к чему стремиться., – отметил Андрей Худык.