﻿ В Минске откроют одну из самых современных гидрометеостанций. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске откроют одну из самых современных гидрометеостанций

04.06.2018 14:12 — Разное | Беларусь Сегодня  
Размер текста:
A
A
A



Он также отметил, что совершенствование работы Белгидромета – это одна из приоритетных задач ведомства. Есть дорожная карта стратегического развития этой службы. Выделено 25,6 млн рублей для модернизации, технического оснащения, улучшения прогнозирования погоды в республике. 

- В текущем году в Уручье будет введена гидрометеорологическая станция. Это новое поколение оборудования, которое позволит охватить практически всю центральную часть страны и более точно выдавать сведения для их математической обработки и прогнозирования погодных явлений, – сказал Андрей Худык. – Кроме того, в мае уже открыты автоматические метеостанции в Лепеле и Пружанах. До конца года появятся новые станции в Гродно, Щучине, 

Читайте также

Глава управления геологии Минприроды – о дальнейшей судьбе янтарных залежей, приросте запасов нефти и перспективных месторождениях
Солигорске и Полоцке. В следующем году в Витебске начнет работать доплеровский локатор. Современное оборудование поспособствует повышению точности прогнозов

Значительное внимание уделяется и улучшению кадрового потенциала. Проводится обучение специалистов как внутри страны, так и за пределами. Изучается передовой опыт прогнозирования погодных условий.

На сегодня, по словам министра, процент оправдываемости прогноза погоды по областным центрам и Минску – 96,3%. Если брать большую территорию – 94-95%. Это достаточно высокие цифры, но в Европе – еще выше. Есть к чему стремиться. 

- Мы стараемся этот показатель улучшать. Я ежедневно пристально отслеживаю те цифры, которые мне кладут на стол, их правдивость, – отметил Андрей Худык.



 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он также отметил, что совершенствование работы Белгидромета – это одна из приоритетных задач ведомства. Есть дорожная карта стратегического развития этой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дешево не получится. Сколько стоит построить загородный дом?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Кировец
04.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Клiч Радзiмы
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика