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Первый секретарь ЦК БРСМ Дмитрий Воронюк о молодежном союзе, своих увлечениях и взглядах на воспитание детей

04.06.2018 14:12 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Еще бы, ты же родился в солнечном Ташкенте. Там летом температура достигает и 40 градусов.   

– Да я и сам достаточно горячий. Но в хорошем смысле. Иногда импульсивный, иногда сентиментальный… 

Интересно, импульсивность и сентиментальность не мешают тебе как руководителю? 

– Важно направлять свои эмоции, плохие и хорошие, в позитивное русло. Импульсивность, например, помогает мне осуществлять задуманное прямо сейчас, не откладывать дела на потом. Пришла идея в голову – мысленно разложил процесс реализации по полочкам и принялся воплощать задуманное. 

Я так понимаю, за прогнозами погоды ты следишь, а в гороскопы веришь? Сегодня астрологи обещали для Близнецов очень хороший день. 

– Гороскоп читаю редко. Но что-то в этом, безусловно, есть. Во всяком случае, некоторые характеристики моего знака совпадают с моим характером. А вообще, каждый сам делает свой день, неделю, год… Какими они будут – зависит не от гороскопа, а от самого себя.  

Какое качество не нравится в себе больше всего? 

– Непростой вопрос. Наверное, еще несколько лет назад я бы сказал – лень. Но с появлением сына лениться просто некогда. Я же должен показывать ему достойный пример. Во всем. Лежать на диване, смотреть часами в телевизор и отмахиваться, мол, погуляй сам – такого себе не позволяю. Стараюсь все свободное время проводить с ребенком.

Что недавно делали вместе?

– Сажали огород у бабушек и дедушек. Даня с удовольствием трудился, повторял за мной. 

И, наверное, он любит футбол, как папа? 

– Не пытаюсь навязывать сыну свое увлечение. Не хочет играть в футбол – хорошо. Поиграем в волейбол или баскетбол, без проблем. Пускай выбирает сам, чем хочет заниматься, кем стать в будущем. А я, да, очень люблю спорт. С самого детства играю в футбол. Но я не профессионал, за клубы не выступал. 

Скоро чемпионат мира по футболу, за кого будешь болеть? 

– Всегда переживаю за нашу сборную. А на чемпионате, конечно, буду болеть за братьев россиян. Хорошо, что турнир проходит совсем рядом, постараюсь выкроить время и посетить несколько матчей. 


Я так понимаю, своего сына ты воспитываешь довольно демократично. Тебя так же воспитывали? 

– Родители у меня строгие. Иногда ругали, будь здоров. Но только за дело. Зато знал, где и как себя нужно вести. Но что самое главное – папа с мамой всегда верили в меня. Что бы я ни делал, чем бы ни пробовал заниматься (танцевал, играл в музыкальной группе, выступал в КВН) – меня поддерживали. Знаешь, это придает уверенности. Только при таком раскладе начинаешь верить в себя. А это очень важно. Стараюсь так же воспитывать своего сына.  

Дмитрий, когда ты был маленьким, твоя семья переехала из Ташкента в Могилев, где ты окончил школу, университет. А так как я сам родом из этого города, не могу не спросить о любимых местах…

– Я знаю там практически каждый уголок, а центр, наверное, наизусть. Как только заезжаю в Могилев, сразу становится теплее на душе, со многими местами, улицами связаны определенные ассоциации. И неважно, что город меняется, строятся новые микрорайоны. Он все такой же близкий и родной. Если выйду на остановке возле университета имени Кулешова и пойду по дороге в сторону студенческих общежитий, конечно, буду вспоминать о студенчестве, о близких и дорогих друзьях, о том, как познакомился с женой. Она тоже училась в этом вузе, только в инязе.

Часто бываешь там? 

– К сожалению, нет. Семья, работа… Не хватает времени. 

Какие еще воспоминания связаны со студенчеством, кроме знакомства с женой?

– Это самое счастливое время! У нас была очень сплоченная группа. Мы встречаемся до сих пор. Не могу не сказать о наших преподавателях. Нам с ними повезло. Они старались вложить в нас не только знания по каким-то дисциплинам, а рассказывали нам о жизни, делились своими опытом и ошибками. И были максимально искренними.   

Ценишь в людях искренность?

– Конечно. Это, наверное, определяющий фактор – общаться с человеком или нет, подпускать близко или держать на расстоянии. Приходилось встречаться с самыми разными людьми. Но каждый в любом случае чему-то учит. Стараюсь относиться ко всем с теплотой. И всегда говорить правду. Только не путай с «говорить то, что думаешь». Это разные вещи.

Иногда говорить правду о-о-очень тяжело.

– Согласен. 

А правду говорят бабушки у подъездов, что современная молодежь инфантильна?   

– Ну вот тебе сколько лет? 

29.

– Ты себя таковым считаешь?

Нет. 

– Что и требовалось доказать. Молодежь разная. Нельзя огульно говорить обо всех, тем более приписывать такие нелестные прилагательные. Ты посмотри на сельских ребят. О какой инфантильности может идти речь, когда после школы они бегут домой, чтобы помочь родителям по хозяйству. Да и все больше городских ребят хотят работать. Уже на первом-втором курсе можно встретить начинающих предпринимателей. Они умеют подстраиваться под современный стиль жизни. И я бы хотел, чтобы наша молодежная организация была такой – современной. Динамичной, гибкой, способной подстраиваться под молодежные тренды. 


Дмитрий, в своих интервью и выступлениях ты часто обращал внимание на критику, которую приходится слышать молодежному союзу: то у акции не тот масштаб, то проект формальный. Не обидно? Как реагируешь на подобные замечания?

– Понимаю, что критика важна и нужна. Она помогает разобраться в проблемах. Согласитесь, людям свойственно ошибаться. Правда, мы не всегда замечаем эти промахи. Поэтому реагирую спокойно, обижаться не на что. Любой может нам что-то предложить, высказать свое мнение по вопросам, касающимся работы организации. Мы стараемся общаться с молодежью на одном языке и быть для всех максимально открытыми.

На счету Минского обкома БРСМ, которым ты руководил, немало ярких проектов. Вспомним хотя бы «Форум сельской молодежи», «Васильковый венок», «ЧерноМор с Добрым Сердцем». А какие из них, на твой взгляд, могут быть представлены на республиканском уровне?

– Например, «Молодежь Минщины – за урожай». Мне бы хотелось, чтобы городская молодежь активнее поддерживала сверстников, живущих на селе. Помогала не только в сборе урожая, но и в решении других вопросов. А достойных проектов достаточно во всех регионах. Но что самое главное – они должны быть интересными молодежи, отвечать ее запросам и быть современными. Проекты ради проектов нам точно не нужны.

Какие меры ты бы мог предложить по закреплению молодежи в деревнях, малых населенных пунктах?

– Об одной из них я говорил на 43-м съезде БРСМ – высокоскоростном интернете, о том, что не везде его качество соответствует ожиданиям. Может, кому-то это покажется несерьезным. Но для большей части молодежи это действительно важно. Все хотят иметь возможность переписываться со сверстниками в социальных сетях, смотреть ролики на YouTube, посещать различные образовательные онлайн-площадки. Не секрет, что интернет предоставляет огромные возможности для развития – творческого, профессионального. Нужно предоставить такие возможности всем. 

– Завтра выходной. Какой идеальный вариант выходного для тебя? 

– Семейный – с женой, сыном, родителями. Я уже говорил, что такое бывает нечасто. В выходной стараюсь уделить достаточно времени занятиям спортом. А еще – книгам. Читать люблю с детства.  

– А в кинотеатр, например, сходить? 

– Кстати, да. Слежу за новинками кинематографа, не пропускаю премьер. 

– И что посоветуешь посмотреть сегодня вечером? Мне нравятся триллеры.  

– Из последнего, что впечатлило, – «Тихое место» Джона Красински. 

– Не успел посмотреть, но слышал об этом фильме, местами страшно. А чего больше всего боишься ты? 

– Предательства. Это вовсе не значит, что меня часто предавали, и это меня чему-то научило… Просто важно окружать себя близкими людьми, которым сможешь довериться полностью. 

– У меня страхи более земные. Точнее, воздушные – боюсь летать.

– Мне недавно предлагали прыгнуть с парашютом. Но я отказался, пока не готов. 


Дмитрий Воронюк

Родился: 23 мая 1987 года в Ташкенте (Узбекистан)

Семья: жена – Алеся, сын – Даниил (4 года)

Образование: в 2009 году окончил факультет математики и естествознания по специальности «география» Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова, в 2018-м – Академию управления при Президенте по специальности «государственное строительство»
Карьера: секретарь БРСМ МГУ имени А.А. Кулешова, первый секретарь Ленинского районного комитета БРСМ Могилева, первый секретарь Могилевского и Минского областных комитетов, секретарь Центрального комитета. 30 мая 2018 года избран первым секретарем ЦК БРСМ        
Вкусы: еда – мясо, напиток – ананасовый сок, книга – фантастика, музыка – рэп.
  


 
Теги: знакомства, Могилев
 
 
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– Еще бы, ты же родился в солнечном Ташкенте. Там летом температура достигает и 40 градусов.    – Да я и сам достаточно горячий. Но в хорошем смысле....
 
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