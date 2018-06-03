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Россиянин организовал на Брестчине канал поставки «санкционной» плодовоовощной продукции в Россию
04.06.2018 14:12 — Разное | Беларусь Сегодня
Заместитель начальника Кобринского межрайонного отдела финансовых расследований Владислав Ларионов рассказал о хитрой схеме:
- После таможенных процедур «санкционная» продукция в полном объеме перевозилась без оформления каких-либо документов в Россию и реализовывалась на рынках Москвы. По бухгалтерскому учету выбытие указанной продукции отражалось как ее реализация за наличный расчет на белорусских рынках. За прошлый год и первый квартал текущего подобным образом было ввезено в Беларусь и в последующем реализовано в России 620 большегрузных 20-тонных автомобилей «санкционной» продукции. В связи с умышленным принятием к бухгалтерскому учету не имеющих юридической силы первичных учетных документов по реализации продукции, предприятию были доначислены налоги в сумме более 1 600 000 рублей. За уклонение от уплаты налогов в отношении руководителя и работников предприятия возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества.
Директор предприятия заключен под стражу. Проводятся дальнейшие следственные действия.
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Заместитель начальника Кобринского межрайонного отдела финансовых расследований Владислав Ларионов рассказал о хитрой схеме: - После таможенных...
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