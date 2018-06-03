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Дешево не получится. Сколько стоит построить загородный дом?

04.06.2018 14:08 — Разное | Аргументы и факты  
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Дешево не получится. Сколько стоит построить загородный дом?
Фото из открытых источников

- Возведение стандартного загородного дома экономкласса «под ключ» в Беларуси обойдется примерно в 1200 рублей (около $600) за квадратный метр. То есть за дом площадью 100 квадратных метров нужно будет отдать плюс-минус 120 000 руб. Это цены для Минска и Минской области. Понятно, что в регионах можно построиться значительно дешевле. 1200 руб. за «квадрат» – это некий усредненный показатель, основанный на личном опыте, - в интервью «АиФ» рассказал Александр АНДРИЯНОВ, владелец УП «Надежный дом», которое специализируется на управлении строительством. – Есть и значительно более дорогие варианты. Жилье высоких потребительских качеств может стоить около 1 млн руб., цена может доходить и до 4-6 млн. Во всяком случае более дорогих загородных домов в нашей стране я не видел.

Дешево не получится. Сколько стоит построить загородный дом?
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Цена на строительство зависит от многих факторов, в том числе площади, количества этажей, материалов, коммуникаций, наличия smart-систем.

- Общее правило: чем сложнее фасад, чем больше в нем разных декоративных элементов, тем выше цена. Коттедж в классическом стиле обойдется дороже, чем в скандинавском. 

Составление проекта 

По словам эксперта, большинство белорусов, строящих дома в эконом сегменте (100-200 тыс. руб.), предпочитают за проект не платить. Обычно берется готовый вариант из Интернета и в лучшем случае немного оптимизируется под конкретный участок.

- Так люди пытаются сэкономить. Однако хороший проект – это 70% успеха строительства, поэтому экономить на нем неразумно.  Рекомендую составлять индивидуальный проект, тем более его цена относительно небольшая в сравнении с общим бюджетом строительства - в пределах 2-6 тыс. руб. К слову, стоимость составления проекта как в Беларуси, так и в Западной Европе примерно одинакова.

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Возведение фундамента

Качество фундамента – это вопрос безопасности жильцов и долговечности постройки. Мы попросили Александра Андриянова рассчитать стоимость фундамента для дома экономкласса площадью 150 квадратных метров (типовой вариант).

- Окончательная цена будет зависеть от того, какой объем бетона нужен для строительства, характеристик грунта, нагрузок от будущего дома, необходимости подвала и т.д. В среднем ценник для заданной площади составляет от 10 до 40 тыс. руб. 

Строим стены и крышу

Строительство «коробки» дома, то есть фундамента, стен и крыши, выльется примерно в 800 руб. за квадратный метр, или около 120 000 руб. за дом площадью 150 кв. метров. 

- Около 40 тыс. руб. пойдет на возведение стен. Сегодня в экономсегменте большой популярностью пользуются шлакобетонные блоки. Это самый дешевый материал. Дороже стоят газосиликатные блоки. Кирпич чаще востребован в премиум-сегменте. Также около 20-40 тыс. нужно будет потратить на кровлю плюс утепление. Почти всегда используют металлочерепицу или мягкую битумную черепицу.

Дешево не получится. Сколько стоит построить загородный дом?
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Отделка

- Цена отделки для дома заданных параметров составляет около 60 тыс. руб., то есть за один «квадрат» - порядка 400 руб. Сюда же входят сантехника, электропроводка и т.д.  Подчеркну: приведены цены, когда ремонт делает компания. Но этот рынок достаточно «серый», никто не хочет платить налоги. Многие работают вчерную, пользуясь услугами непонятных бригад. Это удешевляет ремонт в краткосрочной перспективе, но ведет к дополнительным затратам в будущем и не дает никаких гарантий.

Инженерные коммуникации

Здесь, по словам эксперта, стоимость очень индивидуальна и зависит от площади, сложности проекта, удаленности от магистральных сетей и т.д. Как правило, на эти цели нужно 2-6 тыс. руб. 

 
Теги: Минск
 
 
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«АиФ» продолжает тему загородной недвижимости. Вместе с экспертом разбираемся, от каких факторов зависит стоимость строительства собственного дома.
 
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