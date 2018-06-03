|
Биатлон: утверждён календарь соревнований на сезон 2019-2020 годов
Раубичи примут восьмой – заключительный этап Кубка IBU.
Соревнования пройдут со второго по восьмое марта 2020 года. Вопрос о восстановлении в правах Союза биатлонистов России передан Конгрессу Международной федерации биатлона. Также в следующем сезоне наши восточные соседи будут лишены права проведения крупных соревнований.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Раубичи примут восьмой – заключительный этап Кубка IBU.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)