Велоклуб «Минск» успешно выступил на гонках серии Race Horizon Park, которые уже в седьмой раз прошли в Киеве.



За велоклуб «Минск» в Киеве выступали Бронислав Самойлов, Антон Музычкин, Константин Клименков, Василий Строков и Станислав Божков. Спортивный директор — Александр Кучинский. Призы за победы вручала восьмикраная чемпионка мира, председатель Белорусский федерации велоспорта Наталья Цилинская.

На этот раз в украинскую столицу приехало около 100 гощиков из 17 команд. Беларусь была представлена «Минском», национальной сборной, РЦОП и МГЦОР.

В первый день участников ждала, пожалуй, самая сложная из трех гонок. 160-километровый маршрут в Чабанах включал в себя крутой подъем за полтора километра до финиша, который гонщики преодолели 10 раз.

После ряда отрывов впереди образовалась группа из 12 человек, в которую отобрались четыре белоруса: Василий Белявский (МГЦОР), Владислав Дубовский (сборная Беларуси), Константин Клименков и Станислав Божков («Минск»). Победу в итоге одержал датчанин Фредерик Муфф, который опередил на три секунды украинца Егора Дементьева. Лучшим из белорусов стал Владислав Дубовский. Станислав Божков финишировал пятым, но подвинулся на четвертую строчку протокола после штрафа перекрывшему ему траекторию на финише украинца Александра Поливоды. Очки также набрали проведшие весь день в отрыве Константин Клименков (8 место) и Василий Белявский (10 место).























Во второй день маршрут проходил по центральным улицам Киева. После многочисленных атак на трети дистанции образовался отрыв из полутора десятков гонщиков, в числе которых оказались Бронислав Самойлов и Станислав Божков из «Минска», а также Владимир Гороховик из сборной Беларуси.

За 35 километров до финиша, не обладающий мощным спринтерским рывком, но знаменитый своим индивидуальным ходом Самойлов решил атаковать. Он постепенно наращивал отрыв, в то время, как Божков «ловил» атаки из группы преследователей, не позволяя соперникам организовать погоню.

На финише Бронислав Самойлов финишировал с двухминутным преимуществом над поляком Войцехом Сикалой. Третьим стал украинец Илья Клепиков. Владимир Гороховик заработал три очка благодаря восьмому месту.

















Последний день по развитию событий очень напоминал второй. Правда, сейчас долгое время не мог сформироваться решающий отрыв. За 40 километров до финиша впереди образовалась группа из 50 человек. Оторваться в такой ситуации крайне сложно, но Бронислав Самойлов вновь продемонстрировал свой индивидуальный ход и более 30 километров проехал один. В это время Станислав Божков и Константин Клименков контролировали ситуацию в поредевшей до 35 гонщиков группе.

Самойлов одержал вторую победу, а компанию на подиуме ему составили отставшие на полторы минуты украинец Владимир Джус и датчанин Расмус Лунд. В топ-10 также попал белорусский гонщик испанской «Куоты» Александр Песецкий.























Таким образом, белорусские гонщики заработали в Киеве 137 очков. Копилка велоклуба «Минск» в зачете Европейского тура UCI пополнилась 103 баллами.