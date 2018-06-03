|
Милиционеры нашли водителя, насмерть сбившего женщину в Белыничах. Им оказался 36-летний россиянин
Сотрудники милиции задержали водителя, который насмерть сбил на переходе пенсионерку и с места аварии скрылся. Об этом
Напомним, ДТП
От полученных телесных повреждений женщина скончалась в больнице. Водитель с места происшествия скрылся.
В Могилеве и шести районах области вводился план «Перехват». В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий 3 июня сотрудники милиции установили и задержали водителя. Им оказался 36-летний гражданин Российской Федерации.
Выяснилось, что после смертельного наезда мужчина спрятал автомобиль Hyundai со следами механических повреждений в лесополосе вблизи деревни Браково Могилевского района.
Белыничский РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белыничский РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)