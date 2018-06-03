Милиционеры нашли водителя, насмерть сбившего женщину в Белыничах. Им оказался 36-летний россиянин

Сотрудники милиции задержали водителя, который насмерть сбил на переходе пенсионерку и с места аварии скрылся. Об этом сообщили в УВД Могилевского облисполкома.



Фото: ОГАИ Белыничского РОВД

Напомним, ДТП произошло 2 июня, в 20.07, напротив здания райагропромтехснаба в Белыничах. Автомобиль ехал по улице Дайнеко и совершил наезд на переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 79-летнюю местную жительницу.

От полученных телесных повреждений женщина скончалась в больнице. Водитель с места происшествия скрылся.

В Могилеве и шести районах области вводился план «Перехват». В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий 3 июня сотрудники милиции установили и задержали водителя. Им оказался 36-летний гражданин Российской Федерации.



Фото: ОГАИ Белыничского РОВД

Выяснилось, что после смертельного наезда мужчина спрятал автомобиль Hyundai со следами механических повреждений в лесополосе вблизи деревни Браково Могилевского района.

Белыничский РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).