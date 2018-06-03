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Погиб трехлетний ребенок, десятилетний пострадал

04.06.2018 — Разное | Единство  
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Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с тяжкими последствиями в Вилейском районе поступило 3 июня около 19.20.

По предварительным данным установлена, что 35-летняя жительница Минска, управляя личным автомобилем Ford и двигаясь по автодороге «Ушачи- Вилейка», вблизи д.Жары не справилась с управлением, съехала в кювет, где столкнулась с деревом. В результате дорожно-транспортного происшествия находившийся на заднем сидении в детском удерживающем кресле ее трехлетний сын погиб, а десятилетний с тяжкими травмами госпитализирован.

Следователями с участием эксперта и сотрудников ГАИ проведен осмотр места происшествия, зафиксирована обстановка, изъяты фрагменты и предметы.

Как пояснила женщина в ходе опроса, она отвлеклась от управления и потеряла контроль за безопасным движением транспортного средства, пытаясь подключить зарядное устройство мобильного телефона к прикуривателю.

По результатам первоначальных следственных действий Вилейским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст.317 Уголовного кодекса).

С целью определения скоростного режима, технического состояния транспортного средства и иных обстоятельств назначены судебно-медицинские, автотехнические экспертизы, производство которых поручено управлению Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области.

Граждане, которые располагают значимой информацией, записями видеорегистратора с места происшествия, просьба обратиться в Вилейский районный отдел Следственного комитета по адресу: г. Вилейка, ул. 1 Мая, 52, или по телефонам: 8 (01771) 5-30-74, 8 (01771) 5-60-83.

Следователи напоминают: не отвлекайтесь во время движения! Неосмотрительность за рулем может привести к трагедии.

Официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног

 
Теги: Минск
 
 
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В Вилейском районе в ДТП погиб трехлетний ребенок, десятилетний пострадал: возбуждено уголовное дело
 
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