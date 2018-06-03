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В районе Зыбицкой установят видеокамеры
Набережную Свислочи в районе улицы Зыбицкой оборудуют видеокамерами. Также в районе «тусовочной» улицы будет усилено патрулирование территории, сообщает БЕЛТА.
Эти меры направлены на усиление общественной безопасности. Кроме того, уличные музыканты смогут выступать только до 23:00. После – для посетителей заведений включат фоновую музыку.
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Также в районе «тусовочной» улицы будет усилено патрулирование территории.
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