В районе Зыбицкой установят видеокамеры

Набережную Свислочи в районе улицы Зыбицкой оборудуют видеокамерами. Также в районе «тусовочной» улицы будет усилено патрулирование территории, сообщает БЕЛТА.

Эти меры направлены на усиление общественной безопасности. Кроме того, уличные музыканты смогут выступать только до 23:00. После – для посетителей заведений включат фоновую музыку.