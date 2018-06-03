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Минчанин создал трейлер к "Дэдпулу". И ролик лайкнул главный герой фильма!
Минчанин Дмитрий Добудык профессионально занимается видео — снимает свадьбы. В свободное время делает трейлеры к любимым фильмам. В прошлом году снял трейлер к «Ведьмаку». Недавно создал трейлер к
Дмитрий рассказывает, что идея создания ролика пришла после того, как он посмотрел оригинальный трейлер к фильму.
— В итоге на создание видео ушло примерно три месяца. На ролик тратил все свободное время. Сначала создал общие планы, после рисовал самих персонажей (на это потратил целый месяц). Самый утомительным процессом стала анимация персонажей.
После монтажа, когда видео было на постпродакшене, Дмитрий связался с Петром Гланцем (российский актер озвучки, голос Дэдпула и многих других персонажей. — Прим. TUT.BY), чтобы тот начитал текст.
— Мы договорились о небольшой коллаборации. Уровень видео сразу вырос в несколько раз, — признается минчанин. — И он даже не попросил гонорар!
Дмитрий опубликовал видео на YouTube и в twitter. В последней соцсети упомянул верифицированный аккаунт главного героя фильма — актера Райана Рейнольдса. И тот поставил лайк.
— Я, конечно, такого не ожидал. Обрадовался и получил большой заряд энергии продолжать в том же духе. Зачем занимаюсь этим? Хочу показать, что один человек может делать работу почти как целая продакшн-студия. Да и кайфую я от этого.
Сейчас Дмитрий работает над созданием похожего ролика с персонажами из вселенной Marvel.
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Минчанин Дмитрий Добудык профессионально занимается видео - снимает свадьбы. В свободное время делает трейлеры к любимым фильмам. В прошлом году снял трейлер к...
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