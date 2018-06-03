«Чтобы девчонку в приличное место сводить». Как студент создал собственный бренд аксессуаров — история VOKLADKI



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Свой бизнес — производство необычных аксессуаров (обложек на документы, монетниц и пр.) — Федор Шилин начал еще когда был студентом 3-го курса. А сейчас у него свой бренд VOKLADKI . Как работать и зарабатывать в таком достаточно узком сегменте — Федор рассказал на собственном примере.

— К бизнесу подтолкнули вполне земные желания: хотел машину, жить отдельно от родителей, чтобы девчонку можно было куда-нибудь в приличное место сводить и так далее.

Сам научился шить. Сначала делал обложки на паспорт из виниловой пленки дома, продавал через свой интернет-магазин и по вечерам доставлял заказы.

Почему решил взяться именно за обложки для паспорта? Никогда не мог дать ответ на этот вопрос. Кажется, просто увидел где-то такую вещичку и решил сделать что-то похожее. Бизнесом до этого не занимался, инвестиции были минимальными — может, несколько сотен долларов. Ушли они в основном на эксперименты по достижению классного продукта. Первые заказы получал от рекламы ВКонтакте, сейчас, конечно, стоило бы продвигать через Instagram. Окупились эти несерьезные вложения буквально за пару месяцев.

Через год после получения диплома по специальности работать не пошел, решил дальше развивать свое дело. Все функции выполнял сам, вел бизнес «на ощупь».



Фото предоставлено автором

Шаг за шагом производство росло, появились оптовые заказы, начал реализовывать продукцию через небольшие магазинчики. На те самые паспортные обложки из виниловой пленки у меня даже есть патент. Из личных успехов своего 22-го года жизни — купил первую машину, уехал от родителей.

Спустя год работы купил разное оборудование для работы с кожей. Работать с ним учился сам — информации в интернете одновременно и много, и нет совсем. Тогда же нанял первую швею (она работает и сейчас). К кожаным обложкам добавил и зажимы, и кредитницы, и другую мелочь.

Работа шла, становилось все больше оптовых заказов, розничный интернет-магазин отходил на второй план.

Об ассортименте

Главный товар — это, конечно же, обложка для паспорта.

Когда в Беларуси произошла деноминация, на рынке стали востребованы монетницы, а они у нас были. И круто «разлетались». Нанял вторую швею, совсем отказался от работы в розницу. VOKLADKI стали больше похожи на бренд, нашу продукцию узнавали. Впрочем, рост моего бизнеса — это и пропорциональный рост проблем.

Из основных — большинство функций выполнял все так же я, все так же не хватало обучения/опыта и было размытое понимание о дальнейшей стратегии. Добавим к проблемам затяжной спад в экономике с декабря 2014-го.



































Да и в целом по кожгалантерее чувствуется какое-то насыщение рынка. Чтобы «освежить» производство, я освоил новое направление — пошив таких же ярких рюкзаков из текстиля. Довольно быстро добавились клатчи и поясные сумочки. В текстильных аксессуарах сейчас я делаю основной акцент.

Сырье мы берем в России и Китае, белорусский — только лак, которым покрываем кожгалантерею. Есть итальянская фурнитура и американские чернила и др.

Кожа только российская. Пробовали кожу белорусского гатовского кожзавода, но она нам не подошла.

О финансах и продажах

В прошлом году я понял, что, работая практически в одиночку, уперся в тупик — нужно было расти и делегировать полномочия. В команде появились бухгалтер, специалист по продажам, добавилась и еще одна швея.

Летом того же года мы стали частным предприятием «КОРИУМ». Тогда мы попробовали выйти в торговые сети, чтобы быть более конкурентоспособными — уменьшили свою маржу и снизили цены. До сих пор не знаю, верное ли это было решение. Впрочем, продукцию нашу они взяли и продажи там идут.

Как ни странно, сложностей с выходом в торговые сети у нас не было. Может, оно и справедливо — интересный белорусский продукт по привлекательной цене. Продажи в торговых сетях не являются основными, хотя рассчитывали на большие объемы. С другой стороны, этот очень стабильный канал сбыта, в отличие от тех же корпоративных заказов, например.



Фото предоставлено автором

Сейчас мы продаем продукцию только оптом. Средняя цена за единицу — около 10 белорусских рублей ($ 5 в эквиваленте). У нас есть интернет-магазин, но принадлежит он другим людям, а мы туда только поставляем товар. В месяц продаем от 2−4 тыс. изделий. Рентабельность держится на уровне 30%.

Основные затраты:

Сырье/материалы

Аренда помещения

Зарплаты сотрудникам

Обслуживание оборудования

Эксперименты по разработке новой продукции

Обновление оборудования

О выводах в бизнесе

Мыслей много, выводы разные. Вот, пожалуй, три главных: