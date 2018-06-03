Умер актёр Леонид Неведомский

Как сообщает Большой Драматический театр им. Г. А. Товстоногова, 3 июня народный артист России Леонид Неведомский скончался на 79-м году жизни после тяжёлой болезни.

Неведомский родился 13 октября 1939 года в семье врачей в Витебске. После войны с матерью переехал в Хабаровск, где впервые попробовал себя в профессии. В 1963 году поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии на курс к режиссёру БДТ Розе Сироте. Окончив институт в 1967 году, получил приглашение присоединиться к труппе БДТ.

За 51 год работы в театре актёр исполнил более 40 ролей, а его фильмография насчитывает свыше 100 картин.