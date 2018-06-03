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Итоги 10 тура чемпионата Беларуси по футболу
БАТЭ продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата, опережая ближайшего конкурента минское «Динамо» на два очка.
«Ислочь» дома обыграла «Смолевичи» – 1:0. Победный мяч – на счету Александра Холодинского. У «Торпедо-БелАЗ» в Жодино не возникло проблем со «Слуцком» – 2:0. Отличились Дмитрий Юсов и Богдан Мышенко.
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БАТЭ продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата, опережая ближайшего конкурента минское «Динамо» на два очка.
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