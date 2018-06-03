Генеральное консульство РП в Бресте, Польский Институт в Минске и ГУК “Брестский областной общественно-культурный центр” приглашают 8 июня в 16:30 на вернисаж выставки “Академия 100 плакатов” (18+) из собрания Академии искусств в Катовицах, который состоится в выставочном зале Брестского областного общественно-культурного центра (ул. Советская, 54, Брест).



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Академия искусств в Катовицах выросла на плакате. История учебного заведения берет начало в середине прошлого века. В течение длительного времени учебное заведение функционировало как Иногородний факультет пропагандистской графики краковской Академии искусств, а это значит, что плакат с самого начала был тем определяющим направлением, которое тщательно развивали в стенах учреждения.

Плакат – это искусство. Это насыщенный диалог творца и адресата. А еще это искусство улицы, которое сегодня украшает стены галерей по всему миру. Выставка под названием “Академия 100 плакатов” – это ретроспективы, своеобразное сентиментальное путешествие, представляющее творцов, тренды, явления, которые формируются уже в течение нескольких десятилетий. Мы покажем плакаты мастеров, педагогов и студентов. Это работы, созданные за последние 40 лет. Выставка охватывает как плакаты, сделанные по заказу, так и спасенные от забвения работы, созданные в мастерских. Это так называемый “Шкаф профессора Тадеуша Грабовского”, он в течение длительного времени руководил мастерской проектирования плаката академии в Катовицах еще в докомпьютерную эпоху. Заодно мы узнаем, с какими темами сталкивались молодые творцы почти 40 лет назад. Особого внимания заслуживают темы “Животные” и “Портрет педагога”, в которых мы с радостью узнаем хорошо известные облики наших уважаемых профессоров.



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Выпускники Академии искусств в Катовицах – это известные и признанные по всему миру мастера. Наши архивы хранят много жемчужин, и единственное, что ограничивает нас, - это пространство, которого всегда не хватает, чтобы представить все сокровища (а их более двухсот) на одной выставке. С большой радостью мы показывали эти работы во время начала учебного года в новом здании нашей академии и встретились с волной подлинного интереса как со стороны студентов, так и со стороны гостей нашего учебного заведения. В гостеприимном и любимом нашими мастерами Бресте мы представляем только 60 работ. Мы искреннее приглашаем посмотреть на часть нашей истории, запечатленной на этих листах.