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С 11.06.2018 г. на летний период изменяются расписания движения городских автобусных маршрутов №№ 12, 13А, 15А, 21

04.06.2018 15:04 — Разное | Виртуальный Брест  
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С 11.06.2018 г. на летний период изменяются расписания движения городских автобусных маршрутов №№ 12, 13А, 15А, 21.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56112.php

С 11.06.2018 г. на летний период изменяются расписания движения городских автобусных маршрутов №№ 12, 13А, 15А, 21

Скачать новое расписание движения

МАРШРУТ № 12
«Д.П. «Южный городок – Пригородный вокзал»
РАБОЧИЕ ДНИ
Д.П. «Южный городок» 6:35 7:10 7:47 8:27 9:06 9:53 11:10 11:45 13:04 14:25 14:56 15:48 16:08 17:02 17:27 18:22 18:40 20:11 21:27 22:46
Пригородный вокзал 7:12 7:48 8:27 9:07 9:41 10:30 11:44 12:23 13:40 14:58 15:29 16:21 16:48 17:36 18:01 18:57 20:45 22:01 23:21
ВЫХОДНЫЕ ДНИ
Д.П. «Южный городок» 6:49 7:53 8:57 9:38 10:27 10:50 11:35 12:44 13:55 14:26 15:14 15:36 16:25 16:58 17:34 18:26 19:07 20:15 21:20
Пригородный вокзал 7:20 8:22 9:02 9:25 10:15 10:58 11:23 12:09 13:15 14:30 14:59 15:48 16:09 16:59 17:34 18:05 18:59 19:38 20:45 21:53

МАРШРУТ № 13 «А»
«Газоаппарат – Пролесковая»
РАБОЧИЕ ДНИ
Газоаппарат 6:43 7:11 7:48 8:18 8:57 10:40 11:53 12:54 13:56 15:05 15:45 16:09 17:19 17:52 18:25 18:56 20:03 21:07 22:11 23:32
Пролесковая 6:06 7:11 7:40 8:21 8:50 9:25 11:11 12:22 13:24 14:28 15:36 16:16 16:43 17:51 18:22 18:55 19:27 20:34 21:38 22:38
ВЫХОДНЫЕ ДНИ
Газоаппарат 6:40 7:50 8:50 10:36 11:47 12:48 13:51 14:53 15:56 17:00 18:30 19:39 20:39
Пролесковая 6:08 7:08 8:18 9:17 11:07 12:17 13:19 14:19 15:22 16:27 17:31 18:59 20:07 21:07

МАРШРУТ № 15 «А»
«Завод «Цветотрон» – Катин бор»
РАБОЧИЕ ДНИ
Цветотрон 5:39 6:21 8:39 9:15 9:48 10:17 10:50 11:24 12:09 12:42 13:15 14:11 14:44 15:19 16:54 17:11 17:58 20:33 21:21 21:55 22:46 23:40
Катин бор 5:33 6:31 7:10 9:33 10:12 10:42 11:12 11:45 12:17 13:04 13:37 14:12 15:06 15:40 16:14 17:54 18:12 18:52 21:25 22:10 22:48
ВЫХОДНЫЕ ДНИ
Цветотрон 5:48 8:30 9:13 9:43 10:16 10:50 11:20 12:05 12:38 13:09 13:40 14:10 14:44 15:17 16:02 16:36 17:09 17:50 20:36 21:26 21:58 22:40
Катин бор 5:45 6:40 9:26 10:06 10:39 11:11 11:44 12:15 12:58 13:32 14:02 14:33 15:05 15:39 16:12 16:57 17:31 18:04 18:45 21:26 22:15 22:46 23:31

МАРШРУТ № 21
«Завод «Газоаппарат» – «Брестоблавтотранс»
РАБОЧИЕ ДНИ
Газоаппарат 6:06 6:30 7:07 7:33 8:12 8:33 8:58 10:05 11:00 13:29 14:28 15:01 15:28 16:02 17:23 17:57 18:22 20:41 21:38 22:32 23:52
Брестоблавтотранс 5:56 6:31 6:58 7:36 8:02 8:43 9:03 9:26 10:32 11:30 13:57 14:57 15:29 15:56 16:33 17:52 18:26 18:49 21:07 22:04 22:56
ВЫХОДНЫЕ ДНИ
Газоаппарат 6:17 6:46 7:14 7:44 8:14 8:44 9:07 10:04 10:27 11:02 11:24 11:59 12:20 13:18 13:49 14:18 14:48 15:48 16:15 16:50 17:20 17:58 18:30 19:00 19:35 20:34 21:30 22:26
Брестоблавтотранс 6:17 6:44 7:14 7:42 8:13 8:43 9:12 9:33 10:31 10:54 11:28 11:51 12:26 12:48 13:46 14:17 14:46 15:16 16:19 16:45 17:17 17:50 18:25 18:58 19:28 20:03 21:00 21:57 22:51

 
 
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С 11.06.2018 г. на летний период изменяются расписания движения городских автобусных маршрутов №№ 12, 13А, 15А, 21. Скачать новое расписание движения МАРШРУТ № 12 «Д.П....
 
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