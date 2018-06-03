Дачник утонул в пруду в Ляховичском районе

В Ляховичском районе дачник утонул в пруду, сообщили БЕЛТА в Брестской областной организации ОСВОД.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56111.php

Читать полностью в источнике с фото:





Несчастный случай произошел 2 июня. Около 20.00 в пруду в садовом товариществе вблизи Ляховичей на территории одного из участков было обнаружено тело 56-летнего жителя деревни Богуши Барановичского района. Правоохранители выясняют обстоятельства гибели мужчины.

В Брестской области это не единственный трагический случай, который произошел на выходных. Так, 53-летний житель Барановичей 2 июня отправился вместе со знакомым порыбачить на водоеме вблизи деревни Малая Колпеница. Мужчины выпивали. Около 23.00 товарищ обнаружил пропажу друга и вызвал милицию. Его тело было найдено следующим вечером в 20 м от берега. Проводится проверка.

Также 3 июня сотрудники ОСВОД в Бресте спасли тонущего мужчину. В компании 34-летний брестчанин отдыхал в заливе реки Мухавец. Разгоряченный спиртным, он решил окунуться в воду и скоро начал тонуть. Это вовремя заметили спасатели и помогли мужчине выбраться на берег.

В Брестской области с начала года на водоемах погибли 16 человек (в том числе один ребенок), спасены - 10.