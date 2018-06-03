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Дачник утонул в пруду в Ляховичском районе

04.06.2018 15:04 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Ляховичском районе дачник утонул в пруду, сообщили БЕЛТА в Брестской областной организации ОСВОД.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56111.php

Дачник утонул в пруду в Ляховичском районе

Несчастный случай произошел 2 июня. Около 20.00 в пруду в садовом товариществе вблизи Ляховичей на территории одного из участков было обнаружено тело 56-летнего жителя деревни Богуши Барановичского района. Правоохранители выясняют обстоятельства гибели мужчины.

В Брестской области это не единственный трагический случай, который произошел на выходных. Так, 53-летний житель Барановичей 2 июня отправился вместе со знакомым порыбачить на водоеме вблизи деревни Малая Колпеница. Мужчины выпивали. Около 23.00 товарищ обнаружил пропажу друга и вызвал милицию. Его тело было найдено следующим вечером в 20 м от берега. Проводится проверка.

Также 3 июня сотрудники ОСВОД в Бресте спасли тонущего мужчину. В компании 34-летний брестчанин отдыхал в заливе реки Мухавец. Разгоряченный спиртным, он решил окунуться в воду и скоро начал тонуть. Это вовремя заметили спасатели и помогли мужчине выбраться на берег.

В Брестской области с начала года на водоемах погибли 16 человек (в том числе один ребенок), спасены - 10.

 
Теги: Брест
 
 
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В Ляховичском районе дачник утонул в пруду, сообщили БЕЛТА в Брестской областной организации ОСВОД. Несчастный случай произошел 2 июня. Около 20.00 в пруду в садовом...
 
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