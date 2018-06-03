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Умер народный артист России Леонид Неведомский

04.06.2018 15:12 — Разное | Ежедневник  
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Умер народный артист России Леонид Неведомский

3 июня 2018 года на 79-м году жизни после тяжелой болезни ушел из жизни народный артист России, уроженец Беларуси, Леонид Неведомский. Об этом сообщили в Большом Драматическом театре им. Г. А. Товстоногова.

Леонид Неведомский – уроженец Витебска. Актер родился в белорусском городе 13 октября 1939 года в семье врачей. После войны с матерью переехал в Хабаровск, где впервые попробовал себя в профессии. В 1963 году поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. После окончания института в 1967 году он получил приглашение присоединиться к труппе БДТ. За 51 год работы в театре актер исполнил более 40 ролей, а его фильмография насчитывает свыше 100 картин. Отметим, что Неведомский стал популярным актером после участия в спектакле «Правду! Ничего, кроме правды!». В постановке Георгия Товстоногова актер получил главную роль. Неведомский также известен по роли в сериале «Убойная сила».

 
Теги: Витебск
 
 
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3 июня 2018 года на 79-м году жизни после тяжелой болезни ушел из жизни народный артист России, уроженец Беларуси, Леонид Неведомский. Об этом сообщили в Большом...
 
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