Алексей Бага назначен исполняющим обязанности главного тренера БАТЭ

Футбольный клуб БАТЭ объявил о назначении Алексея Баги исполняющим обязанности главного тренера. Он сменил у руля отправленного в отставку Олега Дулуба. 37-летний Алексей Бага занимал до этого пост старшего тренера. Об этом сообщается на сайте клуба.



Алексей Бага. Фото: fcbate.by

В штаб Алексея Анатольевича вошел Дмитрий Молош. В настоящий момент клуб рассматривает различные кандидатуры на остальные тренерские позиции.

Информация о том, что другие представители предыдущего тренерского штаба (за исключением главного тренера) покинули БАТЭ, не соответствует действительности.

Алексей Бага основную часть своей карьеры футболиста (1998−2006) провел в БАТЭ, дважды выиграв с командой золото чемпионата Беларуси (2002, 2006), трижды — серебро (2000, 2003, 2004) и однажды — бронзу (2001). Обладатель Кубка Беларуси (2006). Трижды включался в список 22 лучших футболистов чемпионата (2002, 2003, 2004). В высшей лиге чемпионатов Беларуси провел 176 матчей, забил 17 голов, отдал 5 голевых передач.

В 2002−2004 годах был капитаном молодежной сборной Беларуси. Участвовал в финальном турнире молодежного (U-21) чемпионата Европы (2004).

В 2007 году Алексей Бага перешел из БАТЭ в латвийскую «Даугаву» из Даугавпилса. А затем провел еще три сезона в брестском «Динамо» (2008−10).

В 2010 году Бага завершил игровую карьеру и влился в тренерский штаб БАТЭ. Сначала был помощником Виктора Гончаренко, под началом которого команда побеждала в чемпионате страны (2011, 2012) и Суперкубке Беларуси (2011, 2013), выступала в групповой стадии Лиги чемпионов (2011/12, 2012/13), в 1/16 финала Лиги Европы (2010/11, 2012/13). С середины октября 2013 года входил в тренерский штаб Александра Ермаковича, с которым вскоре выиграл золото чемпионата страны, а в марте 2014-го и Суперкубок Беларуси. Затем были еще четыре золота чемпионата Беларуси (2014, 2015, 2016, 2017), Кубок Беларуси (2015), три Суперкубка Беларуси (2015, 2016, 2017), два участия в групповом раунде Лиги чемпионов (2014/15, 2015/16) и один — в групповой стадии Лиги Европы (2017/18).

В 2004 году закончил Белорусскую государственную академию физического воспитания (специальность — тренер по футболу). Имеет тренерскую лицензию категории «А».

По информации Tribuna.com , одним из кандидатов на пост главного тренера БАТЭ являлся еще один бывший футболист БАТЭ 36-летний Дмитрий Молош. Он также входил в штаб Олега Дулуба, который в январе 2018-го привел его с собой вместе с Василием Хомутовским и Александром Грановским.



Дмитрий Молош. Фото: fcsmolevichi.by

В прошлом сезоне Дмитрий Молош возглавлял «Смолевичи» и вывел эту команду в высшую лигу. Но затем пост главного тренера в «Смолевичах» занял Александр Бразевич.

В БАТЭ защитник Дмитрий Молош выступал в 2001−2006 годах, выиграв в составе борисовчан два золота чемпионата Беларуси (2002, 2006). Трехкратный серебряный призер чемпионатов Беларуси (2003, 2004, 2014). Двукратный бронзовый призер (2001, 2013). Обладатель Кубка Беларуси (2006).

Помимо БАТЭ выступал за «Молодечно» (1999), минскую РШВСМ-«Олимпия» (2000), российские «Носту» (2007−2008), «Сибирь» (2009−2010), «Крылья Советов» (2011−2012), минское «Динамо» (2012−2014).

В высшей лиге чемпионатов Беларуси провел 144 матча, забил 11 мячей. Дважды включался в число 22 лучших игроков чемпионата Беларуси (2002, 2006). Признавался лучшим футболистом года в составе БАТЭ (2006).

Отыграл 14 поединков за национальную сборную Беларуси (2006−2011). Участник финального турнира молодежного (U-21) чемпионата Европы — 2004.

После завершении игровой карьеры Дмитрий Молош работал в детско-юношеской школе ФК БАТЭ (2015), входил в тренерский штаб «Смолевичей»-СТИ (2016). С июня 2016-го стал исполняющим обязанности главного тренера этой команды. С начала 2017-го — главный тренер «Смолевичей»-СТИ, вывел команду в элитный дивизион чемпионата Беларуси. С января-2018 стал тренером ФК БАТЭ.

В 2006 году Дмитрий Молош окончил Белорусский государственный университет физической культуры (специальность — тренер по футболу). Обучается на тренерскую лицензию категории «А».