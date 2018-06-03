Как вырастить вкусную морковь

Качество урожая моркови зависит не столько от сорта, сколько от условий и соблюдения правильной технологии выращивания.

Мягко стелем

Лучше всего морковь растёт на нетяжёлых грунтах, не заплывающих после дождя или полива, где свежий навоз вносился не менее года назад. Как и другим корнеплодам, ей нужна рыхлая «подушка» из хорошо обработанной почвы на глубину около 30 см без комков, камешков и сорняков. Больше всего моркови подойдут грядки, на которых в прошлом или позапрошлом сезоне росли ранняя капуста, картошка, кабачки, огурцы, томаты или лук.

Быстро сеем

Для осеннего и зимнего использования морковь лучше посеять до конца мая - самого начала июня. Сеют рядками, расположенными на расстоянии 25-40 см друг от друга. Важно, чтобы почва после посева не пересыхала (особенно если использовались замоченные или предварительно обработанные семена), поэтому посевы можно прикрыть нетканым материалом. Если нет дождей, то верхний слой грунта придётся регулярно увлажнять при помощи лейки с ситечком.

Ухаживаем

Едва появившиеся на свет растения ещё слабы и нуждаются в нашей помощи: грядку нужно прополоть и проредить всходы так, чтобы каждое растение в ряду находилось в 3-5 см от соседа. А вот поливы теперь нужны гораздо реже - примерно 1 раз в 10 дней. При этом необходимо равномерно промачивать землю на глубину 10-20 см. Когда образуется 5-6-й лист, желательно сделать некорневую подкормку одним из комплексных удобрений по инструкции.

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Выбор

Большинство потребителей знают, что хорошим вкусом обычно отличается оранжевая морковка средней длины, цилиндрической формы, с тупым кончиком и небольшой сердцевиной. Удобно, когда первые корнеплоды начинают подходить уже в июле, а основную часть урожая можно хранить до весны. Всем этим требованиям соответствует известный сорт «Нантская 4». Он до сих пор занимает почётное место в отечественном Госреестре. Но он находится там 75 лет и в наше время не одинок: подобными свойствами (есть даже такой термин - сортотип «Нантская») отличаются уже десятки сортов. Среди них почти половина иностранные. Раньше зарубежные сорта считались более урожайными и превосходили «наших» по товарному виду, зато отечественные славились отличным вкусом и более высоким содержанием витаминов. Но среди новинок такой разницы почти нет.

Валентин ЧИСТЯКОВ, Ирина ПЕТРЕНКО