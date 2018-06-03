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Тайна острова Пасхи: учёные выяснили, как строились статуи

04.06.2018 15:22 — Разное | ОНТ  
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Учёные из США смогли раскрыть тайну строительства гигантских истуканов на острове Пасхи. Специалисты долгое время не могли понять, как на головах статуй появились огромные 13-тонные каменные «шляпы», окрашенные в красный цвет.

Оказывается, что это было сделано благодаря примерно такой же системе настилов и строп, которыми европейцы пользовались для поднятия затонувших кораблей, заявляют учёные.

Карл Липо, антрополог из университета Бингхэмтона (США): «Нам впервые удалось систематически использовать все возможные намеки и свидетельства на то, как эти гигантские головные уборы могли оказаться на голове еще более тяжелых статуй. Все это стало возможным благодаря объединению методов археологии, физики и компьютерного моделирования».

Изначально статуи на острове Пасхи стояли под углом по отношению к земной поверхности, вследствие чего древние строители буквально закатывали «шляпы» на головы истуканов, а затем выравнивали их.

Остров Пасхи был открыт 1722 году. Этот клочок суши посреди Тихого океана является одним из самых загадочных мест на Земле. Он находится вдалеке от континентов, а потому долгие годы не был известен европейцам и жил своей особой – таинственной и драматической жизнью.

Остров известен благодаря каменным статуям – «Моаи». Это каменные монолитные статуи, достигающие высоты до 20 метров и весом до 82 тонн. Монолиты разбросаны по всему острову. Всего известно более 900 статуй.

 
 
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Специалисты долгое время не могли понять, как на головах статуй появились огромные 13-тонные каменные «шляпы».
 
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