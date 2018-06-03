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Выпал из окна двухлетний ребенок
В Пружанах мальчик упал с высоты 2,5 метров, получил травмы и был отправлен в больницу.
Об этом сообщает рассказал официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
В квартире находилась мать и трое детей, мальчик залез на подоконник, надавил на москитную сетку и вместе с ней выпал на улицу с первого этажа.
По информации Следственного комитета, семья характеризуется положительно. Следователи Пружанского РОСК проводят проверку по данному факту.
Подобная трагедия случилась в Гродно 24 мая. Ребенок открыл окно и выпал из него, пока взрослые выпивали в другой комнате. Ребенок в коме, на его маму заведено уголовное дело.
Фото: СК
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В Пружанах мальчик упал с высоты 2,5 метров, получил травмы и был отправлен в больницу. Об этом сообщает рассказал официальный представитель УСК по Брестской...
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