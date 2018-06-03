Выпал из окна двухлетний ребенок

В Пружанах мальчик упал с высоты 2,5 метров, получил травмы и был отправлен в больницу.

Об этом сообщает рассказал официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

В квартире находилась мать и трое детей, мальчик залез на подоконник, надавил на москитную сетку и вместе с ней выпал на улицу с первого этажа.

По информации Следственного комитета, семья характеризуется положительно. Следователи Пружанского РОСК проводят проверку по данному факту.

Подобная трагедия случилась в Гродно 24 мая. Ребенок открыл окно и выпал из него, пока взрослые выпивали в другой комнате. Ребенок в коме, на его маму заведено уголовное дело.

Фото: СК