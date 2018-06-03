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Чтобы звенеть о кабину и кузов "нарушителя высоты": петербургский "мост глупости" украсят цепями

04.06.2018 15:23 — Разное | Tut.by  
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«Мост глупости» на Софийской улице в Петербурге получил новые «подарки». Чиновники и хозяйственники реализовали там целый ряд мер по предотвращению аварий. А в ходе этой реализации очередное ДТП сдвинуло-таки счет с юбилейных 150, добавив происходящему абсурдности, сообщает «Фонтанка.ру».

Сегодня, 4 июня, перед въездом под переправу устанавливают рамку с металлическими цепями, которые будут звенеть о кабину и кузов «нарушителя высоты», сообщил мост в своем Twitter. В ГУ «Дирекция по организации дорожного движения» «Фонтанке» подтвердили факт проведения этих работ. «У нас целый комплекс мер, в том числе звуковых, призванных обратить внимание водителей на ограничение высоты», — отметил ведущий специалист дирекции Дмитрий Попов.

СПб ГБУ «Мостотрест» к настоящему времени завершило начатые 1 июня работы по нанесению светоотражающей двухцветной разметки на всю ширину проезда с обеих сторон моста, рассказали «Фонтанке» в учреждении. Кроме того, вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин дал команду проработать вопрос об углублении «фарватера» под мостом (что давно предлагали сделать рядовые автомобилисты).

Тем временем мост, ставший мировой знаменитостью, набирает обороты как туристическая достопримечательность: гости города в соцсетях размещают фотографии оттуда с комментариями типа «легендарное место».

Впрочем, пока это все не спасает от основной проблемы — аварий. В выходные там застрял 151-й «клиент». И как всегда, что ни случай, то курьез: то филигранное нарезание «Газели» ломтями, то меткое попадание в День города. На этот раз под «мостом глупости» застрял биотуалет.

 
 
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Кроме того, вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин дал команду проработать вопрос об углублении "фарватера" под мостом (что давно предлагали сделать рядовые...
 
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