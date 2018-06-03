«Мост глупости» на Софийской улице в Петербурге получил новые «подарки». Чиновники и хозяйственники реализовали там целый ряд мер по предотвращению аварий. А в ходе этой реализации очередное ДТП сдвинуло-таки счет с юбилейных 150, добавив происходящему абсурдности, сообщает «Фонтанка.ру» .

Цепи конечно не цепи. Оторвут быстро. Положили лежачих полицейских ещё. Как думаете, бложик можно закрывать? :) pic.twitter.com/Wa9ytBizwd — Мост глупости (@FoolsBridge) 4 июня 2018 г.

Сегодня, 4 июня, перед въездом под переправу устанавливают рамку с металлическими цепями, которые будут звенеть о кабину и кузов «нарушителя высоты», сообщил мост в своем Twitter . В ГУ «Дирекция по организации дорожного движения» «Фонтанке» подтвердили факт проведения этих работ. «У нас целый комплекс мер, в том числе звуковых, призванных обратить внимание водителей на ограничение высоты», — отметил ведущий специалист дирекции Дмитрий Попов.

СПб ГБУ «Мостотрест» к настоящему времени завершило начатые 1 июня работы по нанесению светоотражающей двухцветной разметки на всю ширину проезда с обеих сторон моста, рассказали «Фонтанке» в учреждении. Кроме того, вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин дал команду проработать вопрос об углублении «фарватера» под мостом (что давно предлагали сделать рядовые автомобилисты).

Тем временем мост, ставший мировой знаменитостью, набирает обороты как туристическая достопримечательность: гости города в соцсетях размещают фотографии оттуда с комментариями типа «легендарное место».

Пока вешают цепи, полюбуйтесь на фото позавчерашней биотуалетной истории. pic.twitter.com/W29f2mJBRb — Мост глупости (@FoolsBridge) 4 июня 2018 г.

Впрочем, пока это все не спасает от основной проблемы — аварий. В выходные там застрял 151-й «клиент». И как всегда, что ни случай, то курьез: то филигранное нарезание «Газели» ломтями , то меткое попадание в День города . На этот раз под «мостом глупости» застрял биотуалет.