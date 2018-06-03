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Чтобы звенеть о кабину и кузов "нарушителя высоты": петербургский "мост глупости" украсят цепями
«Мост глупости» на Софийской улице в Петербурге получил новые «подарки». Чиновники и хозяйственники реализовали там целый ряд мер по предотвращению аварий. А в ходе этой реализации очередное ДТП сдвинуло-таки счет с юбилейных 150, добавив происходящему абсурдности, сообщает
Сегодня, 4 июня, перед въездом под переправу устанавливают рамку с металлическими цепями, которые будут звенеть о кабину и кузов «нарушителя высоты», сообщил мост в своем
СПб ГБУ «Мостотрест» к настоящему времени завершило начатые 1 июня работы по нанесению светоотражающей двухцветной разметки на всю ширину проезда с обеих сторон моста, рассказали «Фонтанке» в учреждении. Кроме того, вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин дал команду проработать вопрос об углублении «фарватера» под мостом (что давно предлагали сделать рядовые автомобилисты).
Тем временем мост, ставший мировой знаменитостью, набирает обороты как туристическая достопримечательность: гости города в соцсетях размещают фотографии оттуда с комментариями типа «легендарное место».
Впрочем, пока это все не спасает от основной проблемы — аварий. В выходные там застрял 151-й «клиент». И как всегда, что ни случай, то курьез: то
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Кроме того, вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин дал команду проработать вопрос об углублении "фарватера" под мостом (что давно предлагали сделать рядовые...
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