У подростка из Техаса нашли потенциально смертельную болезнь из-за слишком усердных тренировок

Семнадцатилетнему Джареду Шамбургеру из Техаса диагностировали рабдомиолиз уже через неделю слишком интенсивных для новичка занятий в тренажерном зале. Историю подростка рассказал abc13.com .

Джаред Шамбургер недавно записался в спортзал, и сразу же начал интенсивно заниматься с тяжелыми весами. Он хотел поскорее стать похожим на отца и старшего брата, которые давно ходили в зал и выглядели очень спортивно. Но после полуторачасовых тренировок парень испытывал сильную боль.

— Все болело. Больно было даже дотрагиваться. И были отеки, — описывал свое состояние Джаред.

Его мама, обеспокоенная тем, что боль после физических упражнений не проходит, ознакомилась с симптомами — и заподозрила рабдомиолиз. Диагноз подтвердил врач, и пять дней Джаред провел в больнице.

Рабдомиолиз — заболевание, которое характеризуется разрушением мышечных клеток и почечной недостаточностью. Его может спровоцировать травма, инфекционное заболевание, передозировка некоторых препаратов и, в редких случаях, интенсивные физнагрузки. В особенно тяжелых ситуациях исход бывает летальным.

Когда Джаред поправится, он планирует продолжить тренировки — но семья надеется, что подросток будет заниматься острожнее. Рассказать о его истории они посчитали нужным, чтобы другие посетители тренажерных залов сделали вывод: боль в мышцах, слабость и сильный отек после тренировок могут быть поводом для визита к врачу.