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У подростка из Техаса нашли потенциально смертельную болезнь из-за слишком усердных тренировок
Семнадцатилетнему Джареду Шамбургеру из Техаса диагностировали рабдомиолиз уже через неделю слишком интенсивных для новичка занятий в тренажерном зале. Историю подростка рассказал
Джаред Шамбургер недавно записался в спортзал, и сразу же начал интенсивно заниматься с тяжелыми весами. Он хотел поскорее стать похожим на отца и старшего брата, которые давно ходили в зал и выглядели очень спортивно. Но после полуторачасовых тренировок парень испытывал сильную боль.
— Все болело. Больно было даже дотрагиваться. И были отеки, — описывал свое состояние Джаред.
Его мама, обеспокоенная тем, что боль после физических упражнений не проходит, ознакомилась с симптомами — и заподозрила рабдомиолиз. Диагноз подтвердил врач, и пять дней Джаред провел в больнице.
Когда Джаред поправится, он планирует продолжить тренировки — но семья надеется, что подросток будет заниматься острожнее. Рассказать о его истории они посчитали нужным, чтобы другие посетители тренажерных залов сделали вывод: боль в мышцах, слабость и сильный отек после тренировок могут быть поводом для визита к врачу.
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Семнадцатилетнему Джареду Шамбургеру из Техаса диагностировали рабдомиолиз уже через неделю слишком интенсивных занятий в тренажерном зале.
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