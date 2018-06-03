ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Названы сайты, которые делают байнет человечнее

04.06.2018 15:17 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Названы сайты, которые делают байнет человечнее
Фото из открытых источников

Компания hoster.by запустила к 24-у дню рождения .BY уникальный проект «Дбай: интернет людей».

Он рассказывает о сайтах, которые делают байнет лучше. Никаких трендов, мыслей вслух и жалоб на жизнь. Только полезные, необычные и просто очень добрые проекты. Пока представлены 10 сайтов.

Например, вы знали о том, что у волков из Беловежской пущи есть собственный блог? Причем на белорусском языке. Или что существует теплый проект по поиску одиноких варежек? Что есть редакция, которая находит удивительно талантливых и непохожих на соседей молодых художников в белорусской глубинке, которые дадут фору богемным лондонским креаторам? И еще много разных по формату и масштабу проектов, которых объединяет одно — с их появлением байнет стал лучше.

Все проекты выбраны после беседы с более чем 200 журналистами, бизнесменами, блогерами. Очень скоро там появятся новые интересные истории.

Ресурс очень простой: вы можете познакомиться с проектами, отдать голоса наиболее понравившемся, а главное — отправить свои любимые сайты организатором. Они обещают рассматривать все заявки и добавлять наиболее интересные на «Дбай».

Зачем голосование? В «Дбай» нет никакой соревновательности. Организаторы просто хотят дать возможность поддержать то, что вам близко. Также проекты, которые найдут наибольший отклик, будут размещаться бесплатно на серверах hoster.by.

«Информационное пространство становится таким плотным, что некоммерческим проектам становится очень трудно заявить о себе, — прокомментировал идею проекта генеральный директор hoster.by Сергей ПОВАЛИШЕВ. — Мы хотим немного помочь и им, и себе. Ведь в мире только и разговоров, что о море из искусственного интеллекта, интернете вещей и фейковых новостях. Пора вспомнить о том, что еще далеко не все результаты «естественного» интеллекта нашли применение. Если хотя бы один человек вместо того, чтобы писать очередной негативный комментарий под новостью, поддержит на «Дбай» какой-либо проект или даже решится сделать собственный — это будет наша большая победа”.

Посмотреть, какие сайты делают байнет лучше

 

 
Теги: знакомства, Новости
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все проекты выбраны после беседы с более чем 200 журналистами, бизнесменами, блогерами. Очень скоро там появятся новые интересные истории.
 
Новости дня
Новости разные
 
Он опёрся на москитную сетку. 2-летний мальчик выпал из окна в Пружанах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Кировец
04.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Клiч Радзiмы
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика