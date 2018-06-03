Исполняющим обязанности главного тренера БАТЭ назначен Алексей Бага

Руководство БАТЭ назначило исполняющим обязанности главного тренера Алексея Багу, сообщили в пресс-службе клуба в понедельник.





"В штаб специалиста войдет Дмитрий Молош. В настоящий момент клуб рассматривает различные кандидатуры на остальные тренерские позиции", - рассказали в пресс-службе.

Там подчеркнули, что информация о том, что другие представители предыдущего тренерского штаба (за исключением главного тренера) покинули БАТЭ, не соответствует действительности.

