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Премьер Иордании подал в отставку на фоне акций протеста – СМИ

04.06.2018 15:00 — Разное | Интерфакс  
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Глава правительства Иордании Хани аль-Мульки подал в отставку в ходе встречи с королем Абдаллой II, сообщает в понедельник телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на источники.

Его отставка произошла на фоне массовых протестов против роста цен и реформы подоходного налога.

Протестующие считают, что налоговая реформа негативно скажется на бедном населении и среднем классе, отмечает телеканал Би-би-си.

Источники "Аль-Джазиры" отмечают, что решение об отставке премьера было принято, чтобы смягчить волну протестов.

 
 
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Глава правительства Иордании Хани аль-Мульки подал в отставку в ходе встречи с королем Абдаллой II, сообщает в понедельник телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на...
 
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