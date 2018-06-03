Международный фестиваль-конкурс "Выбор года 2018" с 1 июня начал принимать заявки на участие, сообщили порталу www.interfax.by в оргкомитете конкурса.





"Для многих компаний участие в "Выборе года" стало частью долгосрочной маркетинговой программы. Это, в первую очередь, относится к тем, кто вложил немало усилий для того, чтобы закрепиться на первых позициях. Еще больше усилий приходится прикладывать для того, чтобы удержать лидерство", - отметили организаторы.

В оргкомитете подчеркнули, что комплексная оценка фестиваля-конкурса базируется на масштабном исследовании потребительских предпочтений, которое традиционно проводит компания "МАСМИ". "Все участники получают итоговые отчеты, что позволяет оценить свои позиции относительно конкурентов. Постоянные участники мониторят свои позиции на протяжении многих лет. Ведь комплексная оценка "Выбора года" остается неизменной уже 17 лет", - пояснили там.

По словам организаторов фестиваля, удержание лидерства по качеству, по потребительским предпочтениям для ответственных компаний, как и прежде, остается на первом месте, независимо от меняющихся инструментов продвижения.

"Победители активно пользуются своим статусом, и золотая медаль конкурса для многих продуктов и товаров стала неотъемлемым и узнаваемым элементом упаковки или рекламного изображения. А для потребителей знак-медаль стала понятным ориентиром для лучших покупок", - отметили в оргкомитете.

По данным исследовательской компании "МАСМИ", в 2017 году 83% респондентов демонстрируют интерес к товарам и услугам, отмеченным медалью "Выбор года", при этом 16% из них сразу выберут такой товар или услугу.

Немаловажным фактором в пользу участия в фестивале-конкурсе является то, что победитель конкурса "Выбор года" получает официальное основание для подтверждения своего первенства в полном соответствии с Законом о рекламе Беларуси при условии заключения договора с организаторами конкурса. "Выбор года" - единственный конкурс в Беларуси, результаты которого проверяются и подтверждаются аудиторской компанией.

Оргкомитет фестиваля-конкурса «Выбор года» приглашает к участию все компании, которые работают над развитием и укреплением своего бренда. "Не останавливайтесь на достигнутом, стремитесь к большему и создавайте лучшее!" - призывают организаторы.