﻿ Фестиваль-конкурс "Выбор года 2018" принимает заявки на участие. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фестиваль-конкурс "Выбор года 2018" принимает заявки на участие

04.06.2018 14:58 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Международный фестиваль-конкурс "Выбор года 2018" с 1 июня начал принимать заявки на участие, сообщили порталу www.interfax.by в оргкомитете конкурса.

Фестиваль-конкурс "Выбор года 2018" принимает заявки на участие

"Для многих компаний участие в "Выборе года" стало частью долгосрочной маркетинговой программы. Это, в первую очередь, относится к тем, кто вложил немало усилий для того, чтобы закрепиться на первых позициях. Еще больше усилий приходится прикладывать для того, чтобы удержать лидерство", - отметили организаторы.

В оргкомитете подчеркнули, что комплексная оценка фестиваля-конкурса базируется на масштабном исследовании потребительских предпочтений, которое традиционно проводит компания "МАСМИ". "Все участники получают итоговые отчеты, что позволяет  оценить свои позиции относительно конкурентов. Постоянные участники мониторят свои позиции на протяжении многих лет. Ведь комплексная оценка "Выбора года" остается неизменной уже 17 лет", - пояснили там.

По словам организаторов фестиваля, удержание лидерства по качеству, по потребительским предпочтениям для ответственных компаний, как и прежде, остается на первом месте, независимо от меняющихся инструментов продвижения.

"Победители активно пользуются своим статусом, и золотая медаль конкурса для многих продуктов и товаров стала неотъемлемым и узнаваемым элементом упаковки или рекламного изображения. А для потребителей знак-медаль стала понятным ориентиром для лучших покупок", - отметили в оргкомитете. 

По данным исследовательской компании "МАСМИ", в 2017 году 83% респондентов демонстрируют интерес к товарам и услугам, отмеченным медалью "Выбор года", при этом 16% из них сразу выберут такой товар или услугу.

Немаловажным фактором в пользу участия в фестивале-конкурсе является то, что победитель конкурса  "Выбор года" получает официальное основание для подтверждения своего первенства в полном соответствии с Законом о рекламе Беларуси при условии заключения договора с организаторами конкурса. "Выбор года" - единственный конкурс в Беларуси, результаты которого проверяются и подтверждаются аудиторской компанией.

Оргкомитет фестиваля-конкурса «Выбор года» приглашает к участию все компании, которые работают над развитием и укреплением своего бренда. "Не останавливайтесь на достигнутом, стремитесь к большему и создавайте лучшее!" - призывают организаторы.

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международный фестиваль-конкурс "Выбор года 2018" с 1 июня начал принимать заявки на участие, сообщили порталу www.interfax.by в оргкомитете конкурса.
 
Новости дня
Новости разные
 
Петров пост начался у православных верующих
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Кировец
04.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Клiч Радзiмы
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика