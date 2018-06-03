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Он опёрся на москитную сетку. 2-летний мальчик выпал из окна в Пружанах
Новости Беларуси. В Пружанах из окна выпал двухлетний мальчик.
По информации официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка, происшествие случилось утром третьего июня.
2-летний мальчик залез на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал вместе с ней на улицу. Падение произошло с высоты первого этажа – 2,5 метров.
Ребенок получил телесные повреждения. Пострадавший был доставлен в медучреждение.
Проводится проверка.
Кроме мальчика в квартире находилась его мама и еще трое детей. Семья характеризуется положительно.
В СК напоминают, что москитные сетки не защищают от падения.
В конце мая 3-летний ребенок выпал из окна в Кобринском районе.
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Новости Беларуси. В Пружанах из окна выпал двухлетний мальчик. По информации официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка, происшествие...
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