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В Гватемале объявлен 3-дневный траур по жертвам извержения вулкана Фуэго

04.06.2018 15:14 — Разное | СТВ  
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Новости Гватемалы. В Гватемале объявлен трехдневный траур по погибшим в результате извержения вулкана Фуэго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно унесло жизни по меньшей мере 25 человек. Свыше 300 местных жителей пострадали.

В Гватемале извержение вулкана Фуэго: погибли не менее 25 человек, аэропорт закрыт

По данным специалистов, вулкан извергался около 17 часов. Выброс пепла достигал высоты 4,5 тысяч метров. В целях безопасности из опасной зоны были эвакуированы более 3 тысяч человек. Так или иначе, природный катаклизм затронул 1 миллион 700 тысяч жителей – это десятая часть населения страны.

В Гватемале объявлен 3-дневный траур по жертвам извержения вулкана Фуэго

В Гватемале объявлен 3-дневный траур по жертвам извержения вулкана Фуэго

 
 
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Новости Гватемалы. В Гватемале объявлен трехдневный траур по погибшим в результате извержения вулкана Фуэго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно...
 
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