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В Гватемале объявлен 3-дневный траур по жертвам извержения вулкана Фуэго
Новости Гватемалы. В Гватемале объявлен трехдневный траур по погибшим в результате извержения вулкана Фуэго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно унесло жизни по меньшей мере 25 человек. Свыше 300 местных жителей пострадали.
По данным специалистов, вулкан извергался около 17 часов. Выброс пепла достигал высоты 4,5 тысяч метров. В целях безопасности из опасной зоны были эвакуированы более 3 тысяч человек. Так или иначе, природный катаклизм затронул 1 миллион 700 тысяч жителей – это десятая часть населения страны.
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Новости Гватемалы. В Гватемале объявлен трехдневный траур по погибшим в результате извержения вулкана Фуэго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно...
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