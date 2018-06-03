|
Тысячи мадридцев протестуют против правительства под руководством Педро Санчеса
Участники акции требуют провести в стране новые выборы.
По их словам, новое правительство не представляет интересов народа. Ранее нижняя палата парламента Испании выдвинула вотум недоверия прежнему премьеру Мариано Рахою в связи с громким коррупционным скандалом. Должность занял лидер Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новые митинги в Испании.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)