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Саснович проиграла в 1/8 финала парного разряда "Ролан Гаррос"

04.06.2018 15:33 — Разное | Tut.by  
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Белорусская теннисистка Александра Саснович в паре с китаянкой Йин-Йин Дуань проиграла в 1/8 финала «Ролан Гаррос» дуэту Андреа Главачкова/Барбара Стрыцова — 3:6, 3:6.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Игра продолжалась один чам и 15 минут. В первом сете белорусско-китайский дуэт уступал со счетом 1:4, но смог вернуться в игру. Увы, при счете 3:5 соперницы сделали брейк.

Во втором сете равная борьба шла вплоть до восьмого гейма. Увы, проигранная подача разрушила шансы на выход в четвертьфинал.

 
 
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Белорусская теннисистка Александра Саснович в паре с китаянкой Йин-Йин Дуань проиграла в 1/8 финала "Ролан Гаррос" дуэту Андреа Главачкова/Барбара Стрыцова - 3:6, 3:6.
 
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