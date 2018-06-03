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Саснович проиграла в 1/8 финала парного разряда "Ролан Гаррос"
Белорусская теннисистка Александра Саснович в паре с китаянкой Йин-Йин Дуань проиграла в 1/8 финала «Ролан Гаррос» дуэту Андреа Главачкова/Барбара Стрыцова — 3:6, 3:6.
Игра продолжалась один чам и 15 минут. В первом сете белорусско-китайский дуэт уступал со счетом 1:4, но смог вернуться в игру. Увы, при счете 3:5 соперницы сделали брейк.
Во втором сете равная борьба шла вплоть до восьмого гейма. Увы, проигранная подача разрушила шансы на выход в четвертьфинал.
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Белорусская теннисистка Александра Саснович в паре с китаянкой Йин-Йин Дуань проиграла в 1/8 финала "Ролан Гаррос" дуэту Андреа Главачкова/Барбара Стрыцова - 3:6, 3:6.
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