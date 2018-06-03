Белорусская теннисистка Александра Саснович в паре с китаянкой Йин-Йин Дуань проиграла в 1/8 финала «Ролан Гаррос» дуэту Андреа Главачкова/Барбара Стрыцова — 3:6, 3:6.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Игра продолжалась один чам и 15 минут. В первом сете белорусско-китайский дуэт уступал со счетом 1:4, но смог вернуться в игру. Увы, при счете 3:5 соперницы сделали брейк.

Во втором сете равная борьба шла вплоть до восьмого гейма. Увы, проигранная подача разрушила шансы на выход в четвертьфинал.