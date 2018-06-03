|
Игровой смартфон ASUS получил внешне охлаждение и приставку с дополнительным экраном
Компания ASUS на выставке Computex 2018 анонсировала игровой смартфон под названием ROG Phone. Об этом
К техническим характеристикам аппарата относится процессор Snapdragon 845 (2,96 ГГц). Оперативной памяти — 8 ГБ, постоянной — 128 или 512 ГБ. Встроенный аккумулятор — на 4000 мАч. Кроме того, смартфон оснащается фронтальными стереодинамиками и выделенным аудиочипом с поддержкой 24-bit/192kHz DAC, DTS Headphone: X 7.1 и AptX.
К интересным особенностям относится и 6-дюймовый дисплей. Разрешение панели составляет 2160 на 1080 пикселей, матрица — OLED, есть поддержка HDR. Кроме того, частота обновления экрана составляет 90 Гц (вместо стандартных 60 Гц), время отклика — всего 1 миллисекунда.
Основная камера сдвоенная, на 12 и 8 Мп (дополнительный модуль — широкоугольный). Фронтальная камера — 8-мегапиксельная. Сканер отпечатков пальцев находится на задней стороне корпуса, рядом с логотипом ROG. В последний внедрена RGB-подсветка. Настроить ее цвет или частоту мерцания можно в специальном приложении.
К особенностям устройства относится и турбо-режим X Mode, который активируется сжатием боковых рамок смартфона. Обозреватель The Verge
Еще одна интересная деталь — три USB-C порта. Один нужен для подзарядки, два других (на левой грани) — для подключения внешних аксессуаров. Одним из них является модуль AeroActive Cooler, который крепится на заднюю сторону аппарата для дополнительного охлаждения.
В наличии и док-станция TwinView Dock, которая включает в себя дополнительный 6-дюймовый экран и батарею на 6000 мАч. Таким образом, на одном дисплее можно играть, а на второй выводить видео с трансляцией своей игры. В ASUS заявляют, что в будущем появятся игры, в которых будут задействованы оба экрана.
Есть и док-станция для подключения смартфона к компьютеру, схожая с решением от Samsung. Последний аксессуар — геймпад с набором всех необходимых клавиш, между которыми крепится сам смартфон.
Точной цена аппарата и его аксессуаров пока не назвали, но в продажу они должны поступить в третьем квартале этого года.
Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны ASUS:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Точной цена смартфона или его аксессуаров пока не назвали, но в продажу они должны поступить в третьем квартале этого года.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)