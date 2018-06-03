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Игровой смартфон ASUS получил внешне охлаждение и приставку с дополнительным экраном

04.06.2018 15:29 — Разное | Tut.by  
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Компания ASUS на выставке Computex 2018 анонсировала игровой смартфон под названием ROG Phone. Об этом пишет engadget.


Источник: engadget

К техническим характеристикам аппарата относится процессор Snapdragon 845 (2,96 ГГц). Оперативной памяти — 8 ГБ, постоянной — 128 или 512 ГБ. Встроенный аккумулятор — на 4000 мАч. Кроме того, смартфон оснащается фронтальными стереодинамиками и выделенным аудиочипом с поддержкой 24-bit/192kHz DAC, DTS Headphone: X 7.1 и AptX.

К интересным особенностям относится и 6-дюймовый дисплей. Разрешение панели составляет 2160 на 1080 пикселей, матрица — OLED, есть поддержка HDR. Кроме того, частота обновления экрана составляет 90 Гц (вместо стандартных 60 Гц), время отклика — всего 1 миллисекунда.


Источник: engadget

Основная камера сдвоенная, на 12 и 8 Мп (дополнительный модуль — широкоугольный). Фронтальная камера — 8-мегапиксельная. Сканер отпечатков пальцев находится на задней стороне корпуса, рядом с логотипом ROG. В последний внедрена RGB-подсветка. Настроить ее цвет или частоту мерцания можно в специальном приложении.

К особенностям устройства относится и турбо-режим X Mode, который активируется сжатием боковых рамок смартфона. Обозреватель The Verge отмечает, что система очень схожа с технологией Edge Sense в смартфонах компании HTC. При включении X Mode смартфон закрывает фоновые процессы, ставит игры в приоритет и переводит интерфейс смартфона в красные оттенки.

Еще одна интересная деталь — три USB-C порта. Один нужен для подзарядки, два других (на левой грани) — для подключения внешних аксессуаров. Одним из них является модуль AeroActive Cooler, который крепится на заднюю сторону аппарата для дополнительного охлаждения.


Источник: engadget

В наличии и док-станция TwinView Dock, которая включает в себя дополнительный 6-дюймовый экран и батарею на 6000 мАч. Таким образом, на одном дисплее можно играть, а на второй выводить видео с трансляцией своей игры. В ASUS заявляют, что в будущем появятся игры, в которых будут задействованы оба экрана.




Есть и док-станция для подключения смартфона к компьютеру, схожая с решением от Samsung. Последний аксессуар — геймпад с набором всех необходимых клавиш, между которыми крепится сам смартфон.


Источник: engadget

Точной цена аппарата и его аксессуаров пока не назвали, но в продажу они должны поступить в третьем квартале этого года.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны ASUS:

 
 
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Точной цена смартфона или его аксессуаров пока не назвали, но в продажу они должны поступить в третьем квартале этого года.
 
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