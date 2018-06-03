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Туркменистан еще не до конца рассчитался с Беларусью за строительство калийного комбината

04.06.2018 15:25 — Разное | Партизан  
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Ашхабад еще не полностью рассчитался с белорусской госкомпанией за строительство калийного комбината, введенного в эксплуатацию в марте 2017 года.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника в белорусском правительстве.

Один из источников рассказал информационному агентству, что оставшийся долг – 52 млн долларов, второй – что это «значительная сумма».

Как пишет Reuters, Туркменистан в последнее время столкнулся с проблемой нехватки конвертируемой валюты из-за падения объемов экспорта газа, в результате чего экспортная выручка уменьшилась наполовину.

В ряде зарубежных компаний пояснили, что испытывают в стране трудности с продажей своих товаров и услуг, а также с получением оплаты за них, сообщает агентство.

Напомним, в 2010 году «Белгорхимпром» подписал с госконцерном «Туркменхимия» контракт на строительство под ключ Гарлыкского горно-обогатительного комбината. Стоимость проекта оценили в 1 млрд долларов.

Комплекс насчитывает 125 объектов, основной его частью является рудник. Строительство вели 14 белорусских и 22 туркменские подрядные организации. Общее число работающих на площадке превысило 2,3 тысячи человек.

Официально свою работу Гарлыкский горно-обогатительный комбинат начал 31 марта 2017 года. По планам, в течение трех лет предприятие должно выйти на проектную мощность 1,4 млн тонн калийных удобрений в год, пишет belmir.by

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Ашхабад еще не полностью рассчитался с белорусской госкомпанией за строительство калийного комбината, введенного в эксплуатацию в марте 2017 года.
 
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