Туркменистан еще не до конца рассчитался с Беларусью за строительство калийного комбината

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника в белорусском правительстве.





Один из источников рассказал информационному агентству, что оставшийся долг – 52 млн долларов, второй – что это «значительная сумма».





Как пишет Reuters, Туркменистан в последнее время столкнулся с проблемой нехватки конвертируемой валюты из-за падения объемов экспорта газа, в результате чего экспортная выручка уменьшилась наполовину.





В ряде зарубежных компаний пояснили, что испытывают в стране трудности с продажей своих товаров и услуг, а также с получением оплаты за них, сообщает агентство.





Напомним, в 2010 году «Белгорхимпром» подписал с госконцерном «Туркменхимия» контракт на строительство под ключ Гарлыкского горно-обогатительного комбината. Стоимость проекта оценили в 1 млрд долларов.





Комплекс насчитывает 125 объектов, основной его частью является рудник. Строительство вели 14 белорусских и 22 туркменские подрядные организации. Общее число работающих на площадке превысило 2,3 тысячи человек.



