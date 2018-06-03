Родители, ау, где вы?! Двухлетний малыш выпал из окна в Пружанах

Ребенок в квартире, расположенной на первом этаже, забрался на подоконник и, надавив на москитную сетку, выпал на улицу. Высота падения составила 2,5 м. В результате мальчик получил телесные повреждения. Он госпитализирован.





БелТА . По данным следствия, мать в момент происшествия была в квартире еще с тремя детьми. Семья характеризуется положительно, передает

Заметим, что информация о том, что в том или ином белорусском городе маленькие дети выпадают из окна, появляется практически ежедневно. В даном случае ребенку повезло, что квартира была на первом этаже. Однако зачастую такие падения заканчиваются трагически.