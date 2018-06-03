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Родители, ау, где вы?! Двухлетний малыш выпал из окна в Пружанах

04.06.2018 15:16 — Разное | Партизан  
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Несчастный случай произошел 3 июня примерно в 11.25.

Ребенок в квартире, расположенной на первом этаже, забрался на подоконник и, надавив на москитную сетку, выпал на улицу. Высота падения составила 2,5 м. В результате мальчик получил телесные повреждения. Он госпитализирован.

По данным следствия, мать в момент происшествия была в квартире еще с тремя детьми. Семья характеризуется положительно, передает БелТА.

Заметим, что информация о том, что в том или ином белорусском городе маленькие дети выпадают из окна, появляется практически ежедневно. В даном случае ребенку повезло, что квартира была на первом этаже. Однако зачастую такие падения заканчиваются трагически.

 
 
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Несчастный случай произошел 3 июня примерно в 11.25.
 
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