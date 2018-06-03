Вице-премьер Русый взял на строительство дома в Дроздах рублевый кредит на $75 тысяч. До девальвации

Наша нива ". Вице-премьер Михаил Русый мог бы провести мастер-класс — как получить земельный участок в Дроздах, а потом еще взять в «Беларусбанке» на строительство дома $75 тысяч в рублях на 20 лет, пишет "".





Более сотни высоких чиновников и представителей элиты получили земельные участки в «Дроздах» и «Дроздах-2» — престижных коттеджных поселках на окраине Минска





Участки, рыночная стоимость которых достигает $500 тысяч, были выделены представителям номенклатуры на непрозрачных условиях. Чиновнику оставалось лишь построить на земельном участке дом по своему вкусу.





Но где взять деньги на строительство? Министерского заработка на это может и не хватить.





Михаил Русый — вице-премьер, отвечающий за сельское хозяйство, не самую прибыльную отрасль экономики.













Семья вице-премьера — а это, согласно официальной биографии, жена и две взрослые дочери, — не бедствует: живет в четырехкомнатной квартире площадью более 110 квадратных метров.





Однако в 2013 году Русому выделили участок в «Дроздах-2». В отличие от некоторых соседей-чиновников, он задумал скромный, небольшой дом, площадью меньше 300 квадратных метров. Однако, чтобы достроить его, вице-премьер вскоре решил взять кредит в банке.





В качестве отступления напомним, что это было за время. После финансового кризиса 2011 года почти все банки приостановили жилищные программы, получить кредит на строительство жилья было невероятно трудно.





Например, в «Беларусбанке» простым гражданам кредиты предоставлялись под 35—40% годовых. Для тех, кто не верил в укрепление национальной валюты , это мог быть приемлемый вариант. Но для получения кредита на крупную сумму нужно было подтвердить свою платежеспособность космическими зарплатами.





К тому же кредит, согласно общему правилу, перечисляется на счет застройщика или продавцу жилья. А вице-премьеру, уже имевшему участок, деньги могли быть нужны только для текущих строительных расходов.





Русому удалось взять в кредит на сумму 750 миллионов доденоминационных рублей (75 тысяч рублей после деноминации). По тогдашнему курсу это $75 тысяч. Информации о том, под какой процент был выдан этот кредит, в открытых источниках нет.





Кредитные калькуляторы банков показывают: чтобы получить такие средства по ставкам того времени, нужно было иметь более $10 тысяч ежемесячного дохода — своего и поручителей.





Банковские работники, опрошенные «Нашей Нивой», заверили, что решение о выдаче такого кредита не могло быть принято без согласования с руководством.





Полученный в государственном банке кредит на 75-тысяч рублей Михаил Русый будет отдавать в течение 20 лет.

Но уже за первые два года курс доллара подскочил вдвое. В результате кредит обесценился.









Кстати, при регистрации своего уже достроенного коттеджа Русый оставил для проверяющих органов заявление, в котором заверил, что построил его за собственные деньги, без привлечения льготных кредитов.