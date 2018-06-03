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«Балетное лето»: в Большом театре прокомментировали афишу пятого фестиваля

04.06.2018 15:49 — Разное | ОНТ  
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Скорость наберут уже со старта. Впервые на национальной сцене – «гвоздь» легендарных «Русских сезонов» в Париже.

Спектакль «Петрушка» – премьера 1911 года. Шедевр в Минске восстановил знаменитый танцовщик Андрис Лиепа – точь-в-точь. Сейчас труппа репетирует на основной площадке международного проекта. Кому честь быть первым – фамилии исполнителей объявят только в среду, в начале «Балетного лета». Оно обещает быть жарким.

В юбилейной программе много подарков. Спектакль «Корсар» – приедут ведущие солисты московского Большого. «Лебединое озеро» – со звёздами петербургского Михайловского театра. Хит «тёплого» сезона – обновлённый «Спартак». А ещё на историческую сцену в балетных пачках выпорхнут «Жар-птица», «Орр и Ора». Всех пленит «Шехеразада» – на неделе утончённого искусства.

Балетный марафон – важная часть летней культурной жизни столицы. За четыре сезона около 34 тысяч зрителей приобщились к искусству танца. Завершит пятый фестиваль – гала-концерт звёзд мирового масштаба. К большому прыжку на малую родину готовятся белорусские примы и премьеры театров Берлина и Таллинна, ожидают гостей из Дрездена, Лондона и Киева. Следить за многообразием жестов лучше из зала.

 
Теги: Минск
 
 
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Скорость наберут уже со старта. Впервые на национальной сцене – «гвоздь» легендарных «Русских сезонов» в Париже.
 
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