Анджелине Джоли исполнилось 43 года

Сегодня, 4 июня, отмечает свой день рождения американская актриса, кинорежиссёр, сценарист, посол доброй воли ООН Анджелина Джоли.

Анджелина – обладательница множества премий (среди них есть «Оскар», «Золотой глобус»), знаков отличия, в том числе правительственных от Великобритании и Камбоджи. Её часто ставят в пример как женщину, сделавшую карьеру и реализовавшую себя в качестве матери. Анджелина одна воспитывает шестерых детей и параллельно работает над фильмом «Малефисента 2». В ленте она сыграет главную роль.