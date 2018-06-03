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Анджелине Джоли исполнилось 43 года

04.06.2018 15:49 — Разное | ОНТ  
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Сегодня, 4 июня, отмечает свой день рождения американская актриса, кинорежиссёр, сценарист, посол доброй воли ООН Анджелина Джоли.

Анджелина – обладательница множества премий (среди них есть «Оскар», «Золотой глобус»), знаков отличия, в том числе правительственных от Великобритании и Камбоджи. Её часто ставят в пример как женщину, сделавшую карьеру и реализовавшую себя в качестве матери. Анджелина одна воспитывает шестерых детей и параллельно работает над фильмом «Малефисента 2». В ленте она сыграет главную роль.

 
 
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​Сегодня, 4 июня, отмечает свой день рождения американская актриса, кинорежиссёр, сценарист, посол доброй воли ООН Анджелина Джоли.
 
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