Утроить урожай клубники. Хитрости, которые приведут к рекордам в огороде

Рассказывает научный сотрудник РГАУ-МСХА им. Тимирязева Ольга СЫРИЦО.

Поливать до 18.00

Кусты клубники любят воду. В сухую погоду им нужен обильный полив. Он особенно важен сразу после цветения. Чтобы не разводить лишнюю сырость и не создавать благоприятные условия для вредителей и болезней, поливать лучше рано утром либо вечером, но до 18 часов. Для клубники хорошо подходит капельный полив: влага попадает к корням, но оставляет листья сухими и не достаётся сорнякам.

Кормить после дождя

После цветения у растений повышается «аппетит» - им необходима подкормка. Без неё крупными получатся только первые ягоды, а остальные вырастут мелочью. Подойдёт любое комплекс­ное минеральное удобрение, в инструкции к которому упомянуты летние подкормки земляники. 1,5-2 столовые ложки гранул растворите в 10 л воды. После дождя или полива под корень каждого кустика вносите примерно по стакану раствора. Чтобы дополнительное питание не ушло в фонд помощи сорнякам, грядку нужно тщательно прополоть.

Присыпать соломой

В поисках воды и питания корни клубники глубоко проникают только в рыхлую почву. Порыхлив почву и подкормив растения, присыпьте землю вокруг лёгким материалом. Классический вариант «одеяла» для клубники - резаная солома. Подойдёт смесь рыхлого торфа с хорошо перепревшим компостом или перегноем. Можно засыпать землю скошенной газонной травой.





Нажмите для увеличения

Защитить от болезней

Слизней, главных врагов клубники, можно отпугнуть, если припудрить землю вокруг золой или известью. Защиту обновляют после каждого дождя или полива.

Листья и ягоды могут по­крываться налётом или пятнами. Так проявляют себя болезни, виновники которых - микроскопические грибки. Народными средствами они не лечатся, а «химию» во время созревания плодов применять нельзя. Допустимо применение биопрепаратов (Фитоспорин-М, Алирин-Б, Глиокладин), но они действуют недолго. Растения болеют реже, если за ними хорошо ухаживают и возобновляют посадки не реже одного раза в 3 года (на новом месте с хорошим освещением). Солома или другая рыхлая подстилка, а также установленные под цветоносы подпорки помогут уберечь ягоды от серой гнили.



Что нужно клубнике? 4 правила для хорошего урожая Подробнее

Построить укрытие

Ягоды можно получить на 10-14 дней раньше срока, если накрыть грядку по дугам прозрачной плёнкой (не забывая каждый день поливать и проветривать посадки) или белым нетканым материалом. В начале созревания ягод укрытие убирают. Но эта хитрость лучше всего работает на ранних и повторно плодоносящих (ремонтантных) сортах.

В чём поможет марганцовка ?

Обрабатывать семена - 0,5‑2%-ный раствор (в зависимости от культуры). Замачивайте для обеззараживания посевного материала.

Дезинфицировать клубни и луковицы цветов - непосредственно перед посадкой: 0,05%-ный раствор.

Протирать деревянные поверхности - вместо морилки. 5%-ный раствор для получения тёмно-коричневого цвета, 3,5%-ный - для светло-коричневого.

!Нельзя использовать марганцовку для подкормки, опрыскивания почвы и растений, обработки садового инструмента.