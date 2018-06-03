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Утроить урожай клубники. Хитрости, которые приведут к рекордам в огороде

04.06.2018 15:42 — Разное | Аргументы и факты  
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Утроить урожай клубники. Хитрости, которые приведут к рекордам в огороде
shutterstock.com

Утроить урожай клубники. Хитрости, которые приведут к рекордам в огородеРассказывает научный сотрудник РГАУ-МСХА им. Тимирязева Ольга СЫРИЦО.

Поливать до 18.00

Кусты клубники любят воду. В сухую погоду им нужен обильный полив. Он особенно важен сразу после цветения. Чтобы не разводить лишнюю сырость и не создавать благоприятные условия для вредителей и болезней, поливать лучше рано утром либо вечером, но до 18 часов. Для клубники хорошо подходит капельный полив: влага попадает к корням, но оставляет листья сухими и не достаётся сорнякам.  

Утроить урожай клубники. Хитрости, которые приведут к рекордам в огороде Что такое ремонтантная клубника?

Кормить после дождя

После цветения у растений повышается «аппетит» - им необходима подкормка. Без неё крупными получатся только первые ягоды, а остальные вырастут мелочью. Подойдёт любое комплекс­ное минеральное удобрение, в инструкции к которому упомянуты летние подкормки земляники. 1,5-2 столовые ложки гранул растворите в 10 л воды. После дождя или полива под корень каждого кустика вносите примерно по стакану раствора. Чтобы дополнительное питание не ушло в фонд помощи сорнякам, грядку нужно тщательно прополоть.

Присыпать соломой

В поисках воды и питания корни клубники глубоко проникают только в рыхлую почву. Порыхлив почву и подкормив растения, присыпьте землю вокруг лёгким материалом. Классический вариант «одеяла» для клубники - резаная солома. Подойдёт смесь рыхлого торфа с хорошо перепревшим компостом или перегноем. Можно засыпать землю скошенной газонной травой. 


Утроить урожай клубники. Хитрости, которые приведут к рекордам в огороде
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Защитить от болезней

Слизней, главных врагов клубники, можно отпугнуть, если припудрить землю вокруг золой или известью. Защиту обновляют после каждого дождя или полива. 

Утроить урожай клубники. Хитрости, которые приведут к рекордам в огороде Как посадить садовую землянику? Советы специалиста

Листья и ягоды могут по­крываться налётом или пятнами. Так проявляют себя болезни, виновники которых - микроскопические грибки. Народными средствами они не лечатся, а «химию» во время созревания плодов применять нельзя. Допустимо применение биопрепаратов (Фитоспорин-М, Алирин-Б, Глиокладин), но они действуют недолго. Растения болеют реже, если за ними хорошо ухаживают и возобновляют посадки не реже одного раза в 3 года (на новом месте с хорошим освещением). Солома или другая рыхлая подстилка, а также установленные под цветоносы подпорки помогут уберечь ягоды от серой гнили.   

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Построить укрытие

Ягоды можно получить на 10-14 дней раньше срока, если накрыть грядку по дугам прозрачной плёнкой (не забывая каждый день поливать и проветривать посадки) или белым нетканым материалом. В начале созревания ягод укрытие убирают. Но эта хитрость лучше всего работает на ранних и повторно плодоносящих (ремонтантных) сортах. 

Утроить урожай клубники. Хитрости, которые приведут к рекордам в огороде
 

В чём поможет марганцовка ?

Обрабатывать семена - 0,5‑2%-ный раствор (в зависимости от культуры). Замачивайте для обеззараживания посевного материала. 

Дезинфицировать клубни и луковицы цветов - непосредственно перед посадкой: 0,05%-ный раствор.

Протирать деревянные поверхности - вместо морилки. 5%-ный раствор для получения тёмно-коричневого цвета, 3,5%-ный - для светло-коричневого. 

!Нельзя использовать марганцовку для подкормки, опрыскивания почвы и растений, обработки садового инструмента.

 
 
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Чтобы получить много ягод, нужно дать растениям то, что они любят.
 
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