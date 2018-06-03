Свалка под окнами

Нам, жильцам домов, приходится день и ночь смотреть на свалку мусора перед окнами, которая привлекает собак и птиц. Вдобавок контейнеры не моют, не дезинфицируют, в теплые дни они так воняют, что окна не открыть...

Читатели «АиФ», Борисов