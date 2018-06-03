Нам, жильцам домов, приходится день и ночь смотреть на свалку мусора перед окнами, которая привлекает собак и птиц. Вдобавок контейнеры не моют, не дезинфицируют, в теплые дни они так воняют, что окна не открыть...
Читатели «АиФ», Борисов
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Свалка под окнами
04.06.2018 15:33 — Разное | Аргументы и факты
Нам, жильцам домов, приходится день и ночь смотреть на свалку мусора перед окнами, которая привлекает собак и птиц. Вдобавок контейнеры не моют, не дезинфицируют, в теплые дни они так воняют, что окна не открыть...
Читатели «АиФ», Борисов
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АиФ "Откуда это желание размазать по мусоропроводу щи и содержимое памперсов?" Кто решил заварить...
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