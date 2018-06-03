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Свалка под окнами

04.06.2018 15:33 — Разное | Аргументы и факты  
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Свалка под окнами
АиФ

Свалка под окнами "Откуда это желание размазать по мусоропроводу щи и содержимое памперсов?"
Кто решил заварить мусоропроводы? Вместо того чтобы посадить деревья, цветы, очистить город от мусора, сделали наоборот: на этих местах поставили грязные контейнеры. Вместо того чтобы усовершенствовать работу мусоропроводов, т. е. подвести воду и т.д., придумали их закрыть.

Нам, жильцам домов, приходится день и ночь смотреть на свалку мусора перед окнами, которая привлекает собак и птиц. Вдобавок контейнеры не моют, не дезинфицируют, в теплые дни они так воняют, что окна не открыть...

Читатели «АиФ», Борисов

 

 
 
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АиФ "Откуда это желание размазать по мусоропроводу щи и содержимое памперсов?" Кто решил заварить...
 
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