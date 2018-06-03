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До 22 градусов тепла ожидается по югу Беларуси 5 июня
04.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
До 22 градусов тепла ожидается по югу Беларуси 5 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. Будет переменная облачность.
В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер ожидается северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 6-12 тепла, днем - плюс 14-19. В южных районах ночью будет от 13 до 17 градусов, днем - 20-22 тепла.
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До 22 градусов тепла ожидается по югу Беларуси 5 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...
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