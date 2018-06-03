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«Цена» за незаконные действия с наркотиками

04.06.2018 — Разное | Лоевский край  
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«Цена» за незаконные действия с наркотикамиНаркомания… В обыденном понимании это употребление наркотиков без назначения врача при условии, что такое потребление становится невольной и постоянной потребностью человека. Наркомания не знает границ, встречается среди людей разного возраста и социального положения.
Вследствие применения строгих мер наказания в прошлом году наблюдается динамика снижения на 18,5% количества осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
За преступления, предусмотренные ст.328 УК «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов», в Республике Беларусь осуждено 2800 лиц, или 7% от общего количества осужденных.
За сбыт наркотических средств или их хранение с целью сбыта признан виновным практически каждый третий осужденный.
Лицам, виновным в незаконных действиях, связанных со сбытом или хранением наркотических средств с целью сбыта, в 98 % случаев назначено наказание в виде лишения свободы.
Судом Лоевского района за 2017 год рассмотрено 2 уголовных дела по ст.328 УК РБ в отношении 2 лиц.
Так, лоевчанин В. незаконно с целью сбыта приобрел и хранил опасное наркотическое средство — маковую солому. Из данного наркотического средства он изготовил экстракционный опий, являющийся особо опасным наркотическим средством. Часть полученного наркотика безвозмездно сбыл гражданину Ш., вместе с которым по месту жительства и употребили его. Оставшуюся часть В. хранил на территории домовладения г.п. Лоев.
Впоследствии гражданин Ш. от употребления наркотического средства впал в кому. Избежать смертельного исхода удалось благодаря своевременной помощи врачей.
За приобретение, изготовление, хранение и сбыт наркотических средств, а также за незаконное без цели сбыта хранение наркотика судом Лоевского района гражданин В. осужден по ч.3 ст.328 УК РБ к 9 годам лишения свободы.
Гражданин Ш. осужден к 2 годам 6 месяцам лишения свободы по ч.1 ст.328 УК РБ за приобретение и хранение наркотического средства, а также по ч.1 ст.332 УК РБ за предоставление помещения для употребления наркотика.
В текущем году Лоевским РОСК за незаконные действия в отношении наркотических средств возбуждено 1 уголовное дело в отношении молодого человека, который приобрел психотропные вещества в Гомеле, перевез их на территорию района, где и был задержан. В настоящее время по данному факту проводится расследование.
В 2017 году в Беларуси значительно уменьшилось количество несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта (с 92 до 40).
В Гомельской области в прошлом году подростками совершено 21 преступление, предусмотренное ст.328 УК РБ (в 2016-м — 82). Несовершеннолетние жители Лоевщины в 2016-2017 гг. к уголовной ответственности не привлекались.
Несмотря на снижение количества преступлений, профилактика употребления наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов продолжает оставаться актуальной. Одно из самых опасных действий наркотика на организм состоит в том, что он способен в самые короткие сроки сформировать жесткую зависимость состояния человека, его физического и психического самочувствия от употребления препарата и изменить всю его жизнь. Поэтому с раннего возраста у детей необходимо вырабатывать негативное отношение к наркотикам.
Родители обязаны позаботиться о безопасности своего ребенка, в том числе уделяя внимание разъяснению причин и последствий употребления наркотических средств. Доверительные отношения между родителями и детьми помогут вовремя заметить и оградить ребенка от их пагубного влияния, сохранить его жизнь и здоровье.
Юлия Красовская,
старший помощник прокурора Лоевского района.

 
Теги: Гомель
 
 
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Наркомания… В обыденном понимании это употребление наркотиков без назначения врача при условии, что такое потребление становится невольной и постоянной...
 
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