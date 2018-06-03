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На связи с лоевчанами представитель КГК
04.06.2018 — Разное | Лоевский край
Комитет государственного контроля Гомельской области проведет горячую линию с жителями Гомельской области по вопросу несвоевременной выплаты заработной платы.
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Комитет государственного контроля Гомельской области проведет горячую линию с жителями Гомельской области по вопросу несвоевременной выплаты заработной платы....
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