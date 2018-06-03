|
Прямая телефонная линия с первым заместителем начальника ОВД Лоевского райисполкома
04.06.2018 — Разное | Лоевский край
7 июня с 15.00 до 17.00 часов по тел.: 4-03-63 состоится прямая телефонная линия с первым заместителем начальника ОВД Лоевского райисполкома майором милиции
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
7 июня с 15.00 до 17.00 часов по тел.: 4-03-63 состоится прямая телефонная линия с первым заместителем начальника ОВД Лоевского райисполкома майором милиции Дмитрием...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)