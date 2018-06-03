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На базе дежурной части УВД Гомельского облисполкома действует горячая линия
04.06.2018 — Разное | Лоевский край
На базе дежурной части УВД Гомельского облисполкома действует горячая линия, по которой вы можете сообщить о фактах незаконного производства и продажи алкогольной продукции и наркотических веществ, нарушений общественного порядка, распития спиртного в общественных местах.
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На базе дежурной части УВД Гомельского облисполкома действует горячая линия, по которой вы можете сообщить о фактах незаконного производства и продажи...
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