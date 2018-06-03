Тамара Блинова: В Слуцке много проблем, но их можно решать сообща, а не только просто жаловаться



ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ. Активисты «Нашего дома» собрали 205 подписей случчан под коллективным обращением жителей установить навес со скамейкой на остановке «Майский Посад» на улице Тутаринова. Фото: Мария Верас

Чтобы изменить окружающую среду обитания к лучшему, достаточно одного активного человека с одной улицы. Так считает Тамара Блинова, активист центра гражданских инициатив «Наш дом», которая 25 мая организовала «круглый стол» для слуцких волонтёров и гражданских активистов.

По словам Блиновой, недостаток волонтёров — главная проблема в общественной работе. «Можно слышать много жалоб от жителей какого-либо подъезда, но когда заходит речь о решении вопроса, гражданская активность тут же гаснет», — поясняет Тамара Блинова.

Несмотря на пассивность случчан, активисты «Нашего дома» в свою копилку добрых дел в 2017 году добавили 14 побед в Слуцке.

К ним можно отнести установку песочницы на детской площадке на улице Молодёжной у дома № 7, ямочный ремонт асфальта на улице 1 Августа и на перекрёстке улиц Монахова и Тополевой, очистку и окашивание водоотводных канав на улице 2-й Колхозной, проезда Маглыша и переулка Мельничного.

По словам правозащитницы, волонтёры «Нашего дома» в этом году продолжают мониторинги в микрорайонах города, разговаривают с жителями, узнают проблемы и недостатки.

Активисты не оставляют в стороне и работу депутатов. В марте 2018 года «нашдомовцы» отправили 27 индивидуальных писем депутатам Слуцкого райсовета. В них были три наказа избирателей:

вести приёмы граждан с 17 часов (в вечернее время),

разместить на официальном сайте райисполкома электронный адрес или мобильный телефон райсовета (для дополнительных контактов)

и информировать избирателей на встречах о своей деятельности в округе (выполнение предвыборной программы).

По итогам переписки 12 депутатов разместили в графике личных приёмов наряду с рабочими телефонами и номера мобильных телефонов.

«Возможно, кому-то эти победы покажутся незначительными. Но с каждым маленьким шагом мы улучшаем нашу среду обитания, делаем её комфортной для достойной жизни горожан. Не даём пустых обещаний, а исправляем недостатки», — говорит Тамара Блинова.

На «круглом столе» активисты назвали несколько проб­лем, которые волнуют жителей города, а значит, требуют решения. Например, это состояние общественного туалета в городском парке и отсутствие велодорожек в городе. Кроме этого, активистов «Нашего дома» попросили помочь решить вопрос о строительстве спортивной площадки возле домов № 219, 221, 227 на улице Ленина.

Тамара Блинова пообещала изучить проблемы и при возможности посодействовать их решению. «Хотелось бы привлечь в наши ряды активных граждан. Сообща можно решить много общегородских проб­лем», — завершила встречу активистка «Нашего дома».