Как случчане съездили на День памяти в Куропаты



Фото: Зинаида Тимошек

В воскресенье, 3 июля, на митинг-реквием на мемориале Куропаты под Минском собрались несколько сотен людей.

Организатором выступила Консервативно-Христианская партия БНФ. Именно Зенон Позняк, руководитель этой партии, впервые 30 лет назад рассказал правду о местах массовых расстрелов под Минском в книге «Куропаты — дорога смерти». В 30-е годы прошлого столетия здесь были расстреляны и похоронены сотни тысяч людей.

В начале мероприятия прозвучало его видеообращение, выступили лидеры партии, известные деятели культуры. Участники митинга имели возможность познакомиться с фотографиями мест расстрелов в других местах страны, историей открытия Куропат, археологических раскопок в этом месте. В память о погибших прозвучали стихи и была исполнена грустная музыка.

Растяжки с названиями мест расстрелов привезли жители страны из различных регионов. На одной из них были написаны такие слова: «Урочище Калита — Слуцкие Куропаты».

Сергей Долбик, неравнодушный случчанин, приехал в Куропаты впервые и поделился своими впечатлениями:

— По служебным и личным делам мне неоднократно приходилось проезжать по кольцевой дороге мимо этого народного мемориала. Множество деревянных крестов впечатляло, но посетил это место расстрелов в первый раз, — говорит молодой мужчина. — Я интересуюсь историей, много читал о сталинских репрессиях. В прошлом году побывал на местах расстрелов в Слуцком районе.

Сергей считает, что минские Куропаты и место расстрелов в Слуцком районе объединяет не только схожесть судеб жертв эпохи сталинизма, но и пренебрежительное отношение со стороны большинства граждан к невинным жертвам геноцида белорусов.